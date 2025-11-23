en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Montreux

Plusieurs blessés graves dans un carambolage à Montreux

La police vaudoise a arrêté pendant la nuit de dimanche à lundi un conducteur de 27 ans roulant à contresens entre Montreux et Villeneuve (photo prétexte).
Keystone

Plusieurs blessés graves dans un carambolage à Montreux

Conduit par une famille de touristes chinois, le véhicule a fait une embardée samedi soir. La vie d'une victime est en danger.
23.11.2025, 15:3423.11.2025, 15:34

Un conducteur alcoolisé a créé un carambolage samedi soir à Montreux sur l'avenue des Alpes après avoir percuté une voiture qui se parquait.

Un grave accident de la route fait quatre blessés à Middes (FR)

Cette dernière s'est déportée sous l'effet du choc et a heurté deux piétons. Il s'agit de touristes chinois, une femme de 51 ans et son fils de 19 ans. Tous deux sont grièvement blessés.

La vie du jeune homme est en danger, précise la police vaudoise dimanche dans un communiqué. Les deux touristes sont soignés au CHUV.

En Suisse, l'âge minimum de 16 ans pourrait disparaître pour les motos

Le conducteur alcoolisé a continué son embardée après avoir percuté le véhicule qui se parquait. Il a heurté un deuxième véhicule, puis un arbre et enfin deux voitures stationnées au bord de la route.

Un des conducteurs dont la voiture a été percutée a été légèrement blessé. Une enquête a été ouverte. (ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
de Anna Wanner
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
de Bruno Knellwolf
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
de Margaux Habert
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
2
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
de Hanna Hubacher
Thèmes
Yoann Provenzano s'attaque au Montreux Comedy sur Instagram
1 / 20
Yoann Provenzano s'attaque au Montreux Comedy sur Instagram
source: instagram provenzano
partager sur Facebookpartager sur X
Ces toilettes en or valant 10 millions de dollars
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les cantons suisses divergent sur les cartes pour requérants d’asile
Alors que certains cantons, comme Neuchâtel ou Zoug, versent l’aide aux requérants d’asile via des cartes prépayées pour limiter les transferts d’argent à l’étranger, d’autres refusent ce système ou n’ont pas encore abordé la question.
Plusieurs cantons instaurent ou testent des cartes à prépaiement pour requérants d’asile afin de limiter l’envoi d’espèces à l’étranger. L'utilité de la méthode reste contestée. En Suisse romande, le Valais s’y intéresse alors que le canton de Neuchâtel verse déjà son aide sur des cartes PostFinance remises aux requérants. Le Jura et Fribourg ont refusé un tel système alors que la question ne s'est pas posée dans les cantons de Vaud et Genève.
L’article