Saisie record de cannabis dans la région genevoise

609 kilos de cannabis saisis dans une ex-usine de biscuits

La police vaudoise a mis la main sur 650 kilos de drogue lors d'une opération menée au bout du lac Léman. Il s'agit d'une saisie record. Douze individus ont été interpellés.

Saisie record de stupéfiants pour la police vaudoise. Elle a découvert plus de 650 kilos de marchandise lors d'opérations menées mi-août à Lonay (VD) et Plan-les-Ouates (GE).

En tout, 650,7 kilos de produits cannabiques - dont 609,2 kg rien qu'à Lonay - ont été saisis, de même que 1,3 kilos de cocaïne et 21,5 grammes de MDMA (ecstasy), annonce vendredi la police vaudoise dans un communiqué. La valeur de ces produits est estimée à 5,4 millions de francs.

Keystone

A Lonay, ce sont également plus de 10 000 plants de marijuana qui ont été découverts et détruits, ainsi qu'un très imposant matériel de culture.

«Sans aucune hésitation, il s'agit de l'une des plus importantes saisies réalisées dans le canton» Vincent Derouand, porte-parole du Ministère public vaudois

Selon lui, l'enquête n'a pas encore pu déterminer de quand datait cette production illégale, ni si celle-ci avait déjà pu être écoulée sur le marché.

Douze individus arrêtés

Les opérations à Lonay et Plan-les-Ouates ont été menées par la brigade des stupéfiants de la police de sûreté vaudoise et la gendarmerie de Morges. À ce jour, elles ont interpellé douze personnes en lien avec cette affaire.



Prévenus d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, ces individus, âgés de 28 à 49 ans, sont de nationalité suisse, française, portugaise, colombienne et congolaise. Deux se trouvent actuellement encore en détention provisoire.

Selon le Journal de Morges, le cannabis était produit dans une ancienne fabrique de biscuits.

Ces opérations ont mobilisé 11 gendarmes, 18 inspecteurs et inspectrices de la police de sûreté et nécessité l'engagement des groupes d’intervention vaudois et genevois, ainsi que l’appui de la brigade des stupéfiants de la police genevoise et de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.

L'École des sciences criminelles de l’Université de Lausanne a également collaboré pour l'analyse des produits saisis. (vz/ats)