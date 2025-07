Cette proche de Poutine a été accueillie en grande pompe à Genève

Matvienko, 76 ans, figure sur les listes de sanctions décrétées par les Etats-Unis, l'Union européenne et la Suisse. Deux membres de la Douma visés par des sanctions, Leonid Sluzki et Piotr Tolstoï, se trouvaient aussi à Genève lundi.

Fatigué? Dormir n'est pas toujours la solution

De plus en plus de personnes souffrent d’une fatigue persistante. Sommeil, lumière, mouvement: voici ce qui, scientifiquement, peut vraiment faire la différence pour vous reposer.

De plus en plus de personnes se sentent fatiguées sans savoir pourquoi. Face à cet état d'épuisement, leur réaction est souvent de rechercher davantage de sommeil et moins de stimulations. Or, bien souvent, c'est l'inverse qui serait bénéfique. Entretien avec un spécialiste.