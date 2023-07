La «drogue du zombie» ravage les Etats-Unis: arrive-t-elle en Suisse?

Ce fléau qui gangrène certaines villes des Etats-Unis est lié à l'accès aux soins: difficile et trop onéreux pour une frange de la population. «On envoie les forces de police, mais ça ne sauve pas le consommateur. En Suisse, ils sont suivis et ne sont pas livrés à eux-mêmes comme aux Etats-Unis», conclut Frank Zobel.

«Les marchés des drogues américains et européens sont souvent très différents. Cela fait dix ans que nous parlons du fentanyl et à part quelques épiphénomènes, nous n’en avons pas encore»

Au Royaume-Uni, une première overdose mortelle a été repérée par les autorités cette année. Comme le rapporte Le Point , l'Agence européenne des drogues souligne, dans une publication datant du 16 juin, le cas de l'Estonie qui a identifié de la xylazine dans plusieurs échantillons contenant des mélanges de différentes drogues. L'agence explique que la percée de ce cocktail n'est pour l'heure que très limitée , mais «ce groupe de substances représente une menace, susceptible d'avoir un impact plus significatif sur la santé et la sécurité européennes à l'avenir.»

L'administration Biden en parle comme «la drogue la plus mortelle ayant jamais menacé les Etats-Unis». Et si les individus sous l'emprise de cette drogue se traînent, comme déconnectés de leur corps, elle peut également engendrer des plaies profondes sur une peau nécrosée, creusant même jusqu'à l'os. Les effets secondaires sont absolument dévastateurs.

Pourtant, la substance n'est pas si dangereuse. C'est surtout le croisement avec le fentanyl qui est fatal. Le mélange, 50 fois plus puissant que l’héroïne, est responsable de la crise des opioïdes au pays de l'oncle Sam. Ce tranquillisant pour animaux inhibe le système nerveux sympathique, responsable de la contraction des muscles. Cela ralentit donc le rythme cardiaque et la respiration du consommateur, rappelle L'Express .

La démarche saccadée, des mouvements las, une silhouette digne d'un zombie; la xylazine cause de sérieux ravages aux Etats-Unis. Et en Suisse?

