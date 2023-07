Une école détruite par les flammes à Genève

Un feu de grande ampleur s'est déclaré, mardi soir, dans un établissement scolaire de la ville de Vernier, dans le canton de Genève. Près de 400 élèves risquent de ne pas pouvoir y retourner à la fin des vacances estivales.

Un incendie s'est déclaré au sein de l'école primaire des Ranches, à Vernier, mardi 4 juillet, vers 23h15. Des vitres et des fenêtres ont éclaté sur deux étages, a appris la Tribune de Genève.

L'important sinistre a duré près d'une heure et demie et a mobilisé une ambulance et six véhicules de sapeurs-pompiers. Un homme a été blessé à la main durant l’intervention. Au final, toute la façade est calcinée, ajoute le quotidien genevois.

400 élèves sans école

Le conseiller administratif de la commune Martin Staub s'est rendu sur place. Auprès de nos confrères, il explique craindre que le bâtiment vieux des années 1970 ne puisse accueillir les 400 élèves de l'école pour la prochaine rentrée scolaire, en août:

«Il nous faudra trouver des alternatives pour les élèves, envisager des containers, des lieux provisoires» Martin Staub, conseiller administratif de Vernier tribune de genève

Pour l'heure, l'origine de l'incendie reste inconnue. Aucun élément ne permet de la lier aux émeutes qui avaient été annoncées à Lausanne par la police vaudoise, en réaction au mouvement de violences survenu ces derniers jours en France, après la mort de Nahel.

