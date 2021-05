Suisse

Ecologie

L'hippobus, cette calèche qui peut bientôt faire son apparition à Genève



Une commune genevoise veut remplacer un bus par une calèche

Image: sda

A Meyrin (GE), des calèches tirées par des chevaux pourraient servir à transporter des passagers, complétant ainsi l'offre de mobilité.

Cela fait quelques années que les habitants de la commune de Meyrin (GE) n'ont plus de ligne de transports publics qui relie la partie historique du village jusqu'à la gare. En 2018, une véritable calèche avait tenté de combler cette lacune, mais le projet n'avait pas convaincu et avait été abandonné. Aujourd'hui, l'idée d'un «hippobus», autrement dit un «bus tiré par des chevaux», revient.

Comment ça marche?

Comme la navette autonome, la calèche peut accueillir une quinzaine de passagers, même s'ils étaient moitié moins, mercredi durant l'essai, à cause des mesures sanitaires. Quant à la durée de parcours, les chevaux ont réussi à être légèrement plus rapides que l'ancien bus robotisé.

Cette navette s'arrêtait fréquemment et mettait parfois beaucoup de temps à redémarrer, a relevé Béatrice Herzig. Cette jeune femme, amoureuse des chevaux et apprentie cochère, est à l'origine du projet d'hippobus. Elle est persuadée que son concept peut séduire les habitants de la commune.

Un projet pas si simple à financer

L'argent restera toutefois le nerf de la guerre. Si le projet est retenu, «il faudra le financer», a expliqué Eric Vuillemin, le président de l'association Meyrin durable. Une piste mènerait aux entreprises de la zone industrielle toute proche, une autre conduirait du côté des TPG ou des CFF pour un éventuel partenariat.

«Même au stade embryonnaire, le projet d'hippobus a déjà demandé beaucoup d'énergie à ses concepteurs. Nous avons dû obtenir une foule d'autorisations. Même l'administration fédérale a été sollicitée pour donner son feu vert à l'exposition d'animaux.»

Des «gentils géants»

Les chevaux qui tirent la calèche sont des shires, une race originaire du centre de l'Angleterre. Impressionnants par leur taille, on les surnomme les gentils géants, comme l'explique Shkelzen Hajdari, de la Fondation des attelages du Léman. Ces chevaux de trait, en voie d'extinction, sont résistants à l'effort et très peu craintifs.

L'hippobus circulerait le matin et en fin de journée. Les animaux pourraient se reposer et se nourrir entre deux services dans une ferme voisine. La calèche sillonnera encore les rues de Meyrin, à titre d'essai, les 2 et 9 juin. Une pétition a par ailleurs été lancée pour soutenir le projet. (ats)

19 animaux qui prouvent que l'Australie est un pays flippant 1 / 22 19 animaux qui prouvent que l'Australie est un pays flippant source: facebook Cette influenceuse crée des sandwichs complètement fous Plus d'articles «Actu» Marchand défend les primes élevées: «Nous avons économisé 100 millions» Link zum Artikel Biden publie sa déclaration fiscale et il a gagné moins que Kamala Harris Link zum Artikel Un cyclone en Inde fait 24 victimes et 96 disparus Link zum Artikel La fusillade ou la chaise pour les condamnés à mort en Caroline du Sud Link zum Artikel