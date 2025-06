L'ouvrage «Les mots des autres – le droit de part et d'autre de la frontière entre la Suisse et la France», sort ce vendredi (image d'illustration). Image: www.imago-images.de

Ce projet romand fait tomber la frontière franco-suisse

Un dictionnaire juridique franco-suisse issu du travail des universités de Neuchâtel et de Besançon sort ce vendredi. Il comporte une centaine de termes juridiques décryptés par des juristes suisses et français.

Des équipes des universités de Neuchâtel et de Besançon ont collaboré pour rédiger un Dictionnaire juridique franco-suisse. Le livre, pour lequel une soixantaine de juristes ont apporté une contribution, aborde des aspects comme l'euthanasie, le licenciement collectif, les permis de construire ou les sanctions pénales.

«L’idée de ce livre nous est apparue en octobre 2023, alors que nous avions organisé une rencontre transfrontalière, qui réunissait des professeurs et des doctorants afin d’échanger sur nos thèmes communs de recherche. On a alors constaté que l’on était toutes et tous juristes et que pourtant, on avait parfois du mal à se comprendre», a déclaré Valérie Défago, doyenne de la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel (UniNE).

«Je suis fière de ce projet, car le livre a été conçu maison de A à Z, un vrai travail d’équipe», a ajouté la professeure de droit administratif, citée dans le communiqué publié vendredi. Le Dictionnaire juridique franco-suisse compte une centaine de termes juridiques, documentés et décryptés par des juristes suisses et français, issus de l’UniNE et de celle de Besançon, l’Université Marie et Louis Pasteur.

A tous les publics

Valérie Défago et son homologue française, Béatrice Lapérou-Scheneider, entendent assurer une continuité à ce projet, en proposant une version digitale en libre accès, avec des mises à jour régulières. Le financement de l’ouvrage, nommé «Les mots des autres – le droit de part et d'autre de la frontière entre la Suisse et la France», a été assuré par la Communauté du savoir et l’association de coopération franco-suisse arcjurassien.org.

Le livre, qui s’adresse à tous les publics, est publié cette année en marge du 50e anniversaire du jumelage des villes de Neuchâtel et Besançon. Pour célébrer la sortie de l'ouvrage vendredi à l'UniNE, une rencontre est prévue avec les auteurs, en présence de personnalités politiques. (jzs/ats)