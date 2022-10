Comment Swiss veut faire voler ses avions grâce au soleil

Lundi, la première usine produisant du «kérosène solaire» a été mise en marche, en Allemagne, et Swiss devrait être la première compagnie aérienne à en bénéficier. Voici pourquoi cette invention suisse est une révolution sans précédent pour l'aviation et (surtout) l'écologie.

De l'air et du soleil. Voici les seuls éléments qui devraient permettre aux avions de voler, d'ici quelques années. Lundi, la RTS a rapporté que l'entreprise suisse Synhélion à l'origine de cette méthode inédite, avait annoncé avoir produit, en quantité conséquente, du kérosène dit «solaire», dans une usine allemande, près de Düsseldorf.

Méthodologie, retombées écologiques et financières ou encore date à partir de laquelle les voyageurs pourront enfin voler écologiquement: on a réuni toutes les informations nécessaires à la compréhension de cette prouesse technique made in Swiss.

Qu'est-ce que le kérosène solaire?

Le kérosène solaire est un carburant liquide produit à partir d'eau (H2O) et de gaz carbonique (CO2). Ces éléments sont extraits de l’air ambiant avant d'être fractionnés grâce à la chaleur du soleil.

Cette méthode appelée «Sun-to-liquid» consiste plus précisément à concentrer, à l'aide de miroirs, le rayonnement solaire sur un collecteur. Ce rayonnement solaire est ensuite chauffé dans un mini réacteur à plus de 1500 degrés Celsius.

Le collecteur de 60 mètres de haut de Synhélion, en Espagne. synhélion

Les molécules d'eau et de CO2 préalablement capturées se recomposent ainsi en oxygène et en gaz synthétique. L'ensemble peut alors être transformé en carburants chimiquement identiques aux carburants d'origine fossile.

Pourquoi c'est une révolution?

En comparaison au biocarburant actuel, le kérosène solaire présente de nombreux avantages:

Il utilise une énergie durable au lieu d'utiliser des combustibles fossiles. Ce qui demande moins d'électricité.

au lieu d'utiliser des combustibles fossiles. Ce qui demande moins d'électricité. Il réduit les émissions de CO2 de plus de 90 %. En clair, il n'est pas polluant .

. Il ne nécessite pas de nouveaux moteurs pour faire, par exemple, décoller les avions.

pour faire, par exemple, décoller les avions. Il s'agit de la source d’énergie renouvelable la moins chère parmi les carburants disponibles.

parmi les carburants disponibles. Il peut être déployé dans des zones non agricoles, ce qui signifie qu'il ne concurrence pas la production alimentaire.

«La chaleur solaire est la source d’énergie renouvelable la moins chère. Contrairement au pétrole, elle est pratiquement inépuisable et peut être utilisée sur tous les continents» Gianluca Ambrosetti, cofondateur et PDG de Synhélion. konbini

Qui est l'entreprise suisse ayant inventé le kérosène solaire?

Cette invention a été imaginée par des chercheurs suisses de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). En avril 2014, ils développent les premières gouttes de kérosène solaire au monde en utilisant du H2O et du CO2.

A partir de ce projet pilote, Gianluca Ambrosetti et Philipp Furler – deux des scientifiques à l'origine de l'invention – fondent, deux ans plus tard, Synhélion. Une start-up scientifique visant à faire passer la technologique qui n'existait qu'en laboratoire à une échelle industrielle.

Sur le site d’essai de kérosène solaire, près de Madrid, les miroirs reflètent la lumière solaire concentrée sur la tour solaire. Image: synhélion

Comme le rapporte la RTS, Synhélion est aujourd'hui capable de produire «des centaines de milliers de litres par année» de kérosène solaire. L'Espagne est d'ailleurs le premier pays à avoir bénéficié de cette installation dans le cadre d'un essai, en raison de l'ensoleillement qui s'y trouve et qui, de fait, maximise les capacités de la technologie. Une plus grande construction a été implantée, au cours du mois d'octobre 2022, en Allemagne, à Jülich, lieu où est établi le centre de recherche de la start-up zurichoise.

Quel problème subsiste avec le kérosène solaire?

Face à ses nombreux avantages, le kérosène solaire est décrit comme une avancée décisive dans la production de carburant renouvelable. Il présente, toutefois, un point négatif: son coût.

«Actuellement, le prix de ce carburant synthétique est quatre fois supérieur au prix du kérosène pétrolier» rts

Seule solution pour rendre ce carburant plus économique: augmenter la production. L'objectif étant, pour les fondateurs de Synhélion, dans un avenir proche, de parvenir au prix d'un franc suisse le litre. Afin d'atteindre cet objectif, l'entreprise pionnière dans le domaine aurait besoin de milliards de francs d'investissement. Swiss a récemment accepté d'avancer ce montant.

Pourquoi Swiss s'intéresse au projet?

Selon de nombreux experts, le kérosène neutre en gaz carbonique, comme celui proposé par Synhélion, est actuellement «la seule chance de rendre le trafic aérien plus écologique», peut-on lire dans Konbini.

A ce titre, Swiss et plus globalement le groupe Lufthansa auquel la compagnie aérienne appartient cherchent depuis plusieurs années, des mesures visant à minimiser leurs émissions de dioxyde de carbone dans l'air.

On vous explique tout ici: Swiss se veut «totalement neutre au plan climatique» d'ici 2050

En s'alliant avec Synhélion, Swiss a expliqué, dans son communiqué, vouloir devenir pionnière dans le domaine aérien. Depuis leur collaboration officielle, en mars 2022, Swiss a officiellement annoncé viser le statut de «première compagnie aérienne au monde à voler avec du kérosène solaire».

A partir de quand pourra-t-on voler écologiquement ?

D'après la RTS, les avions Swiss pourront voler à l'aide du kérosène neutre en carbone de Synhélion d'ici deux ans. Entre 2030 et 2031, la moitié des demandes en kérosène de la Suisse devrait être garantie par ce carburant écologique.

En avril 2020, Synhélion s'est associé avec le groupe Lufthansa et ses filiales Swiss et Edelweiss afin d'accélérer l'entrée sur le marché des carburants solaires pour l'aviation. Image: KEYSTONE

Pour cela, une nouvelle centrale sera construite à proximité du site allemand de Jülich, en Allemagne.