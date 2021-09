Suisse

Economie

Les transports publics testent un système de crédit



Image: sda

Afin de dynamiser leur offre, les transports publics lancent un projet pilote à l'échelle nationale. Le concept: payer ses billets avec un crédit acheté à l'avance. Explications.

Alors que l'industrie des transports publics se remet gentiment des dégâts provoqués par la pandémie, elle a décidé de tester de nouvelles formes de prix et d'abonnements. Des entreprises de transport, des communautés tarifaires et l'Alliance SwissPass ont annoncé mercredi le lancement de plusieurs essais pilotes.

Le projet dénommé «avoir TP» sera le seul testé à l'échelle nationale. Le concept est le suivant. Le client achète à l'avance un crédit de 1000 ou 3000 francs, mais ne paye «que» 800 ou 2000 francs. Avec cet argent, il peut acheter des billets et des cartes journalières pendant un an.

Si le prix d'achat de 800 ou 2000 francs n'est pas entièrement utilisé après un an, la différence entre le prix d'achat et l'avoir utilisé est remboursée. Le test commencera le premier décembre.

Un maximum de 1200 clients sélectionnés testeront cette offre. Le recrutement des participants débutera en novembre 2021 et se fera par le biais d'une sélection aléatoire. La recherche est en cours pour 600 personnes par catégorie de crédit.

Quelques détails - Début du recrutement: novembre 2021

- Premier jour de validité: 1er décembre 2021

- Dernier jour de validité: 27 février 2023.

Crédit personnel pouvant être utilisé pour l'achat de titres de transport liés au titulaire via la fonction EasyRide de l'application CFF.



Deux crédits sont disponibles: 3000 francs au prix de 2000 francs et 1000 francs au prix de 800 francs.

Vaud et Fribourg testent un abo flexible

En outre, les communautés tarifaires Mobilis (depuis le 16 août) et Frimobil (à partir du 12 décembre) introduisent à titre d'essai un abonnement avec jours à choix, le «FlexiAbo». Contrairement aux abonnements traditionnels, valables tous les jours pendant leur période de validité, les jours d'utilisation de cet abonnement annuel peuvent être choisis librement.

Le FlexiAbo est proposé pour deux ou trois jours par semaine et comprend respectivement 104 et 156 jours d'utilisation. Les titulaires peuvent activer le jour de voyage le jour même ou avant, et le modifier ou l'annuler jusqu'à 23h59 la veille. (ats/asi)