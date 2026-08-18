Le montant de la transaction entre Medbase et Ardentis n'a pas été dévoilé. Image: Keystone/DR

L'empire médical de Migros s'étend en Suisse romande

Medbase, propriété du géant orange, prend le contrôle des cliniques dentaires Ardentis et renforce sa présence en Romandie.

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Medbase, réseau de centres de santé appartenant au groupe Migros, a repris les cliniques dentaires Ardentis des mains de Columna Capital qui en détenait la majorité. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

Les codirecteurs généraux Mark Bischof et Yves Corthésy, siégeant également au conseil d'administration, conservent leurs fonctions, afin de garantir «la continuité stratégique et opérationnelle», indique Medbase dans un communiqué diffusé mardi. Le reste de la direction demeure également inchangé.

Par ailleurs, les codirecteurs ainsi que d'autres responsables et directeurs de clinique conservent une participation minoritaire dans le réseau de cliniques dentaires.

Un siège à Lausanne

Fondé en 1993, Ardentis exploite 20 cliniques en Suisse romande, situées essentiellement dans des emplacements urbains et emploie 450 personnes. L'entreprise, qui a son siège à Lausanne, revendique quelque 70 000 patientes et patients chaque année.

Le groupe britannique, Columna Capital, spécialisé dans l'investissement non coté, était entré dans le capital d'Ardentis en décembre 2019. Avec cette acquisition, Medbase, présent dans les soins dentaires avec zahnarztzentrum.ch sur 43 sites et 1000 collaborateurs outre-Sarine, entend développer son offre dans ce créneau côté romand. (jzs/ats)