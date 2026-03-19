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De nouvelles chaînes de ramen vont débarquer en Suisse

De nouvelles chaînes de ramen vont débarquer en Suisse

Les chaînes de ramen Machida Shoten (à gauche) et Soba Maren (à droite) souhaitent s&#039;installer en Suisse.
Les chaînes de ramen Machida Shoten (à gauche) et Soba Maren (à droite) souhaitent s'installer en Suisse.Image: Instagram
La cuisine japonaise est tendance. Les restaurateurs suisses font face à une concurrence croissante de chaînes venues d'Asie.
19.03.2026, 11:5819.03.2026, 11:58
Stefan Ehrbar

Plusieurs restaurants de ramen ont ouvert ces derniers mois à Bâle, Berne, Saint-Gall et Zurich. Le boom s’est encore accentué depuis la pandémie, explique Lorenz Muster, qui exploite plusieurs restaurants japonais en Suisse, dans le magazine Gault&Millau.

Des exploitants venus du Japon veulent eux aussi profiter de cette tendance et du pouvoir d’achat de la clientèle suisse. La chaîne japonaise Machida Shoten, qui gère des dizaines de restaurants au Japon mais aussi au Vietnam, en Chine et au Canada, a ouvert à l’automne 2025 sa première adresse européenne à Zurich. Le succès est fulgurant, avec des files d'attentes encore plusieurs mois après son ouverture.

La Suisse comme tremplin

Nettement plus petite, la chaîne japonaise Soba Maren, qui compte actuellement trois sites, veut à son tour profiter de l’appétit suisse pour la cuisine d’Extrême-Orient. L’enseigne mise surtout sur des plats de mazesoba, c’est-à-dire des préparations sans bouillon et planifie son expension.

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La priorité irait à des «quartiers centraux, gares et aéroports», indique une annonce. Yutaka Gondo, fondateur et patron de Soba Maren, nous dit vouloir grandir progressivement en Suisse. Une première ouverture est prévue cette année à Zurich, puis une autre doit suivre à Genève. A terme, 20 à 30 sites seraient envisagés.

Il voit la Suisse comme une «porte stratégique vers l’Europe». L’environnement économique international et la «culture culinaire marquée» feraient du pays un lieu idéal pour lancer le concept sur le marché européen. Dans le même temps, les consommateurs suisses seraient très bien informés et ouverts sur le monde, notamment sur les plats japonais.

L'engouement pour le Japon comme moteur

Ces établissements bénéficient aussi du fait que les Suisses se rendent de plus en plus sur place. Le Japon est en effet une destination tendance depuis plusieurs années. Le nombre de visiteurs étrangers a presque triplé entre 2004 et 2024.

A propos du boom du tourisme au Japon 👇

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En Suisse, les plus grands acteurs de la cuisine japonaise sont Wiesner Gastronomie, présent uniquement dans la partie germanophone avec 11 restaurants Nooch et 14 Negishi, ainsi que Two Spice, filiale de Coop, qui exploite notamment 12 établissements de son concept de sushis Yooji’s à travers le pays. (btr/az)

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