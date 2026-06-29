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Lidl copie Coop et Migros et annonce un outil de self-scanning

Lidl copie Coop et Migros et annonce un outil de self-scanning
Lidl déploie son Scan&Go, une fonction qui rappelle une option mise en avant par Migros et Coop.Image: montage watson

Lidl copie Coop et Migros et annonce un nouvel outil

Faire ses courses sans sortir les produits de son chariot à la caisse: c'est ce que promet Lidl Suisse avec le déploiement de sa nouvelle fonctionnalité «Scan & Go».
29.06.2026, 11:5629.06.2026, 11:56

Après Coop et Migros, Lidl Suisse passe à la vitesse supérieure et annonce une nouvelle «fonctionnalité». Le discounter a en effet développé un outil qui «permet de scanner des produits avec son smartphone et de les régler à la caisse libre-service», annonce-t-il ce lundi dans un communiqué.

Le principe est simple. Les clients scannent eux-mêmes leurs articles au fur et à mesure de leurs achats à l'aide de l'application Lidl Plus sur leur smartphone. Une fois les courses terminées, il ne reste plus qu'à régler le montant à une caisse libre-service, sans avoir à repasser tous les produits sur le tapis. Bram van der Valk, Chief Customer Officer chez Lidl Suisse, explique:

«Nous voulons rendre les achats aussi agréables et simples que possible pour nos clientes et nos clients. Les retours positifs que nous avons reçus jusqu’à présent confirment que Scan & Go répond parfaitement à leurs attentes.»
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A ce jour, la fonctionnalité est disponible dans plus de vingt magasins en Suisse. Lidl prévoit désormais un déploiement progressif dans l'ensemble de son réseau au cours des prochaines années.

Coop et Migros ont déjà un self scanning

Les deux géants de l'alimentaire suisse possèdent déjà un système similaire, Migros avec ses télécommandes Subito et Coop avec son appli Passabene et dans certains magasins avec des scanneurs portatifs dédiés. (hun)

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Par ces températures, une seule solution: chercher la fraîcheur. Et on a justement deux idées à vous proposer. En montagne, les températures sont naturellement plus agréables. Et vous pouvez même y visiter une grotte où il fait constamment 6°C.
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