Pour la clientèle allemande, la stratégie de Aldi en Suisse peut sembler inhabituelle.

Vue d'Allemagne, la stratégie d'Aldi Suisse est étrange

Aldi transforme radicalement ses activités en Suisse. Vue par nos collègues de watson Allemagne, l'enseigne allemande perd une partie de son charme.

Simon Stich / watson.de

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De nombreux clients allemands risquent d’être surpris lorsqu’ils entrent actuellement dans un magasin Aldi en Suisse. Alors que les supermarchés et les discounters misent toujours davantage sur les applications, les rabais et des assortiments immenses, Aldi Suisse prend le chemin inverse.

L’enseigne réduit le superflu, supprime des extras et présente désormais précisément cette sobriété comme une nouvelle force.

Pourquoi si peu d'offres chez Aldi Suisse?

Les différences commencent par l’assortiment. En Suisse, Aldi retire de ses rayons de nombreux articles qui se vendent peu ou qui sont jugés inutiles. Au lieu de proposer toujours plus de choix, l’enseigne se concentre donc davantage sur les produits de base et ses marques propres. Selon le discounter, des labels comme Saveurs Suisses doivent ainsi jouer un rôle plus important.

Les loyers ne sont pas discount

Aldi revoit aussi sa stratégie immobilière pour ses magasins suisses. Selon l’entreprise, les emplacements particulièrement chers, avec des loyers élevés, ne correspondent plus au principe classique du discount.

Les adresses de luxe ou les rues commerçantes prestigieuses sont destinées à perdre en importance. Aldi veut réduire ses coûts et investir plutôt cet argent directement dans des prix plus bas.

En parallèle, tous les magasins sont actuellement transformés. A terme, la clientèle doit pouvoir faire ses courses plus vite et trouver les produits plus facilement. Pour cela, Aldi simplifie les rayons, modifie l’agencement des magasins et réduit les artifices visuels.

Aldi Suisse ne veut pas de vos données

Autre élément frappant, en Suisse, Aldi continue de renoncer à son propre système de fidélité. Alors que ses concurrents misent de manière toujours plus agressive sur les applications, les coupons et les rabais personnalisés, le discounter en Suisse dit clairement non aux points, et donc à la collecte de données.

L’enseigne met désormais même en avant cette position dans sa communication. Selon Aldi, les clients n’ont pas à livrer d’informations personnelles pour obtenir des prix bas. Au lieu de débloquer des rabais ou d’activer des coupons numériques, chaque client peut bénéficier des mêmes prix à tout moment, écrit la Lebensmittel Zeitung.

Aldi Suisse se veut «sans chichi»

Pour une grande partie de la clientèle allemande d’Aldi, cette stratégie paraît presque inhabituelle. Mais l’enseigne semble désormais y voir un avantage. La nouvelle campagne est donc placée sous le slogan «sans chichi» et transforme le retour à un discount simple en argument de vente moderne. (adapt. dal)