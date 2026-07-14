La station terrestre de Brentjong-Loèche devrait accueillir à terme 40 antennes Starlink. L'avenir nous dira si cela en vaut vraiment la peine pour la commune. Image: montage watson

Elon Musk a une astuce pour que Starlink contourne l'impôt en Suisse

Starlink, la société d'Elon Musk, prévoit d'installer 40 antennes à Loèche. Une enquête montre comment l'entreprise pourrait faire transiter ses bénéfices hors de portée du fisc valaisan.

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Avec 40 antennes fixes, la station terrestre de Brentjong sur les hauteurs de Loèche deviendrait l'une des plus importantes installations Starlink au monde. Reste une question: pourquoi ce site?

Une enquête du Nouvelliste avance une explication: SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, dont dépend Starlink, aurait choisi de raccorder ses satellites dans le Haut-Valais pour des raisons fiscales.

Starlink en Suisse? Une boîte aux lettres à Sion

Pour comprendre, il faut s'intéresser à l'organisation de Starlink. Le 1ᵉʳ août de l'année dernière, Starlink Switzerland GmbH, dont le siège est à Sion, a été inscrite au Registre du commerce du Valais.

L'entreprise compte trois personnes autorisées à signer: un avocat lucernois, Lauren Ashley Dreyer, vice-présidente des activités commerciales de Starlink, et Richard Jinu Lee, responsable fiscal de SpaceX. Selon Le Nouvelliste, aucun des trois n'a répondu aux sollicitations du journal. Les bureaux de l'entreprise à Sion se résument à une boîte aux lettres dans une fiduciaire locale.

Le siège néerlandais de Starlink

Starlink Switzerland GmbH dépend de Starlink Holdings Netherlands, dont le siège est à Amsterdam. Et ce pour une bonne raison. Un exemple? En Zambie, la filiale locale devrait verser un impôt à la source de 20% sur les dividendes distribués au siège américain. Si elles transitent d'abord par Amsterdam, ce taux tombe à 5% grâce à une convention fiscale.

En Suisse, le taux tomberait à 0%. En effet, la convention contre les doubles impositions exonère de l'impôt anticipé les dividendes versés par la filiale suisse au Pays-Bas.

Le modèle britannique

Autre exemple. La société Starlink Internet Services UK Limited a été fondée en 2020 et exploite huit stations au Royaume-Uni. Elle dépend aussi de la maison mère néerlandaise et Lauren Ashley Dreyer en assure également la direction.

Les comptes analysés par Le Nouvelliste montrent que son bénéfice en 2025 s'élève à environ 80 000 francs. Ce résultat paraît modeste alors que Starlink revendique un chiffre d'affaires mondial de 11,4 milliards de dollars.

Starlink UK se contente d'assurer l'exploitation des stations (loyers, antennes, raccordement). Elle refacture ces dépenses à Amsterdam selon le principe dit du «cost plus», avec une majoration de 5%. Ainsi, pour 100 francs de dépenses, seuls 5 francs constituent un bénéfice imposable.



On peut dès lors imaginer ce qui attend Starlink en Suisse. L'exploitation générera des dépenses qui profiteront au propriétaire de la plateforme, mais le bénéfice soumis à l'impôt devrait rester limité, estime Le Nouvelliste. (cpf/trad. hun)