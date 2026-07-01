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KitKat change de recette et ajoute un troisième niveau de goût

Kitkat change de recette et ajoute un troisième niveau de goût
KitKat mise sur la noisette.Image: montage watson

KitKat change de recette et ajoute un «troisième niveau de goût»

Alors que l'industrie du chocolat traverse une période de fortes turbulences, Nestlé annonce une modification importante de la recette de son fameux KitKat.
01.07.2026, 09:2101.07.2026, 09:21

Les amateurs de KitKat découvriront une nouvelle recette dès septembre 2027 dans la plupart des pays européens. Nestlé promet une barre plus croustillante et une saveur enrichie d'une «note de noisette». Le géant alimentaire assure toutefois que cette évolution n'a aucun lien avec l'envolée des prix du cacao.

Présentée mardi lors de la conférence annuelle de Nestlé à Vevey, cette nouvelle recette doit permettre de séduire de nouveaux consommateurs. «Nous ne réduirons pas la part de cacao, mais nous ajouterons un troisième niveau de goût qui donnera au KitKat une palette aromatique plus complexe», a expliqué Rouven Lochmuller, responsable mondial de la marque, cité par l'agence Bloomberg.

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Selon Nestlé, cette évolution vise à rapprocher les amateurs de chocolat au lait et ceux de chocolat noir. Jusqu'ici, le groupe estimait que leurs préférences étaient trop différentes. La nouvelle recette entend concilier les deux profils de consommateurs.

Une recette différente aux Etats-Unis

Cette nouvelle version ne sera toutefois pas généralisée. Au Royaume-Uni, la recette restera inchangée. Les consommateurs britanniques apprécient davantage les notes de «caramel brûlé» et la formule actuelle est jugée «déjà parfaite» par Nestlé. Aux Etats-Unis, où les KitKat sont fabriqués sous licence par Hershey, une autre recette est également prévue en 2027, avec un chocolat annoncé comme plus crémeux.

Nestlé insiste toutefois sur le fait que le KitKat européen ne contiendra pas moins de cacao. Son directeur général, Philipp Navratil, estimait récemment que l'inflation sur les matières premières, notamment le cacao et le café, commençait à ralentir.

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Le groupe espère cette fois rencontrer davantage de succès qu'avec son KitKat V, une version végétale lancée il y a quelques années. Plus chère que la barre classique, elle a finalement été retirée de la vente dans la plupart des pays. (hun)

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