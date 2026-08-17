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La Suisse doit-elle interdire les réseaux sociaux aux ados? Votez!

La Suisse doit-elle interdire les réseaux sociaux aux adolescents? Alors que le débat s’invite dans les familles, les écoles et la politique, watson et l’Institut Demoscope veulent savoir ce qu’en pense la population. Participez à notre sondage représentatif.

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C'est l'Australie qui a ouvert le bal. Fin 2025, Canberra interdisait les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. La France voulait lui emboîter le pas, mais cette mesure a été bloquée par le Conseil constitutionnel quelques jours avant son entrée en vigueur. La thématique est brûlante, discutée au sein des familles, dans les salles des profs des écoles, dans les préaux.

La Suisse pourrait-elle faire de même? Pour l'heure, rien n'est prévu de près ou de loin, à Berne. Mais les exemples australiens et français pourraient créer un précédent et faire effet domino à travers toute la sphère occidentale, ces prochaines années.

Mais au fait, qu'en pensent les Suisses? Ou dit autrement: vous, vous en pensez quoi? Participez à notre grand sondage en collaboration avec l'Institut Demoscope.

👉 Cliquez ici pour participer au sondage 👈

Les questions prennent notamment en compte les raisons pour lesquelles une interdiction serait une bonne ou une mauvaise idée, l'âge d'une interdiction possible ou encore les réseaux concernés.

Les résultats seront publiés sur watson prochainement et permettront de faire progresser le débat sur cette thématique.