Migros veut se débarrasser de Tegut, mais ça coince encore. Image: montage watson avec agences

Le fiasco allemand de Migros lui pose encore des problèmes

Migros veut mettre un terme à son aventure déficitaire avec Tegut en Allemagne. Mais la vente de plusieurs magasins se heurte aux réserves des autorités de la concurrence.

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Les autorités allemandes de la concurrence émettent des réserves concernant le projet de vente de 40 magasins de la chaîne Tegut par Migros au distributeur allemand Rewe. L’Office fédéral allemand de lutte contre les cartels a fait part de «préoccupations provisoires en matière de concurrence sur trois marchés régionaux».

Un porte-parole de l’autorité basée à Bonn l’a indiqué vendredi à l’agence AWP, confirmant une information du journal allemand Lebensmittel Zeitung. L’Office a informé les entreprises concernées de ses réserves dans un projet de décision envoyé le 28 août.



La coopérative Migros Zurich avait annoncé mi-avril vouloir vendre jusqu’à 40 magasins de la chaîne déficitaire Tegut au distributeur allemand Rewe. Cette opération s’inscrit dans le retrait d’Allemagne annoncé par Migros en mars, avec lequel le groupe entend tourner la page du fiasco Tegut. Migros Zurich avait pris une participation dans l’entreprise en 2013 et y a depuis englouti beaucoup d’argent.

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Selon le Lebensmittel Zeitung, les objections de l’autorité concernent les magasins de Marburg City, Marburg Ketzerbach et Schlüchtern. D’après son enquête, leur reprise permettrait au groupe Rewe d’atteindre des parts de marché trop élevées sur les marchés régionaux concernés. Rewe pourrait toutefois lever ces réserves en prenant certains engagements.

Des réserves également sur l’accord avec Edeka

La majeure partie des magasins Tegut doit être reprise par le détaillant alimentaire Edeka, qui prévoit d’acquérir environ 200 des quelque 300 points de vente de la chaîne. Un centre logistique Tegut ainsi qu’une quarantaine de petites surfaces «Teo» font également partie de l’opération.

Migros peine à se débarrasser de ses magasins en Allemagne. Image: DPA

Fin juillet, l’autorité de la concurrence avait toutefois déjà émis des réserves à ce sujet. Selon elle, la part de marché d’Edeka deviendrait trop importante dans les zones desservies par 38 de ces magasins.

Migros Zurich pourra en revanche céder 36 magasins Tegut à la chaîne allemande de commerces autonomes Tante Enso. L’Office fédéral allemand de lutte contre les cartels a approuvé cette transaction à la mi-juin. (jah avec sda)