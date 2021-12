Paléo a vendu tous ses billets, mais pas de panique, il reste des solutions

La 45 e édition du Paléo Festival se tiendra du 19 au 24 juillet 2022. Pour l'heure, on connaît ça de la programmation 👇.

Une bourse au billet aura ensuite lieu dans le courant du mois d'avril et 1500 tickets «last minute» seront disponibles chaque jour durant le festival.

Et, si j'ai loupé la vente, il y aura une deuxième chance?

«Ces métiers veulent un meilleur salaire, mais aussi de la reconnaissance»

L'initiative pour des soins infirmiers forts a été largement acceptée. Le secteur sera désormais davantage valorisé. Mais le bâtiment, la restauration ou encore l'agriculture sont autant de branches qui ont aussi besoin de plus de considération. Enrico Borelli, syndicaliste à Unia, répond à nos questions.

C'était attendu, ça s'est produit. Un grand «oui» a surgi des urnes dimanche dernier 28 novembre pour l'initiative sur les soins infirmiers, qui demandait à inscrire dans la Constitution une réglementation des salaires et aux cantons de garantir un nombre suffisant de diplômés et mettre en place une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Le secteur des soins souffre effectivement de conditions de travail critiques, mais ce n'est pas le seul. Enrico Borelli, syndicaliste à Unia, nous livre son analyse.