Les caisses de pension suisses se portent à merveille

Les caisses de pension helvétiques se portent encore mieux au troisième trimestre. Selon un cabinet de conseil, cette embellie reflète la hausse des taux d'actualisation, qui a réduit les engagements de retraite.

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Le cabinet Willis Towers Watson (WTW) s'est intéressé à la santé du système de pension en Suisse. Il a dévoilé jeudi le fruit de son travail.

Les experts ont compilé un indice de prévoyance qui a grimpé de 130,2% à 131,9%. En cause: la hausse des taux d'actualisation de 53 points de base à 1,65%. Cela a entraîné en parallèle un recul d'environ 6,5% des engagements de pension.

L'évolution résulte à la fois de conditions de marché plus favorables et de précisions apportées par WTW à sa méthodologie. Parallèlement, l'hypothèse d'un rendement futur plus élevé des avoirs de vieillesse des assurés a partiellement atténué l'effet de la hausse des taux. Cette évolution reflète une pratique de marché qui s'est dessinée au cours de l'année écoulée.

De leur côté, les actifs des plans sont restés relativement stables, leur tassement se limitant à 0,6%. Comme les engagements ont diminué davantage que les actifs, l'indice WTW s'est globalement amélioré. Alors que l'amélioration observée trois mois auparavant avait trouvé sa principale source dans la bonne performance des placements, celle affichée sur le trimestre sous revue provient pour l'essentiel du passif du bilan.

Hausse des rendements obligataires

«Le troisième trimestre rappelle que la situation de financement des caisses de pension dépend à la fois de leurs actifs et de leurs engagements», explique Adam Casey, responsable du conseil en retraite d'entreprise chez WTW Suisse.

«Les rendements des placements retiennent souvent la plus grande attention, mais ce trimestre montre que les variations des engagements et l'évolution des taux d'intérêt peuvent avoir un impact tout aussi important. Durant la période considérée, le passif du bilan a été le principal facteur d'amélioration»

Les mois de juillet à septembre ont été marqué par une hausse généralisée des rendements obligataires sur les principaux marchés. Les investisseurs ont révisé leurs anticipations concernant l'inflation, la croissance économique et l'orientation future des politiques monétaires, les marchés restant toutefois exposés aux tensions géopolitiques, aux incertitudes liées au commerce mondial et à la volatilité des prix de l'énergie.

Les marchés financiers n'ont joué qu'un rôle secondaire dans l'amélioration du financement. La baisse modérée des actifs a eu un effet limité face au recul substantiel des engagements. Après les fortes progressions enregistrées depuis le début de l'année, les marchés actions se sont largement consolidés, tandis que les titres à revenu fixe ont pâti de la remontée des rendements obligataires. (ats/vz)