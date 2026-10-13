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La météo a fait mal au chocolatier suisse Camille Bloch

Après les sanctions douanières américaines, l&#039;entrepreneur chocolatier Daniel Bloch place ses espoirs dans l&#039;Etat.
Daniel Bloch, directeur de l'entreprise Camille Bloch.Image: Severin Bigler

La météo a fait mal à ce chocolatier romand

Le chocolatier Camille Bloch a enregistré un recul par rapport à l'an dernier. La faute à la canicule, selon son directeur, qui mise sur les fêtes et le retour du froid.
13.10.2026, 10:5013.10.2026, 10:50

L'entreprise Camille Bloch à Courtelary, dans le Jura bernois, n'est pas épargnée par la baisse de la consommation de chocolat. Son directeur Daniel Bloch attribue ce recul à la canicule de cet été. Il espère un renversement de tendance avec le retour du froid.

«Par rapport à l'an dernier, qui n'était déjà pas une année formidable, nous avons enregistré un nouveau recul, en 2026, de l'ordre de 10%», explique Daniel Bloch dans une interview à RJB, publiée mardi dans le JdJ, le journal de Bienne et du Grand Chasseral. Plusieurs facteurs entrent en jeu comme le prix du chocolat, le climat général de consommation et la chaleur, les gens mangeant moins de chocolat quand il fait chaud.

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Face à cette baisse de la consommation, Camille Bloch n'entend pas entrer dans une logique de promotions permanentes. «A long terme, cela pourrait nuire à la réputation de nos marques et à nos marges», estime le CEO du chocolatier de Courtelary. L'entreprise entend gagner en efficacité et maîtriser ses dépenses.

«Il y a une baisse, mais pas un effondrement général. Cela dit, elle dure depuis un certain temps. Il faut donc s'adapter», relève Daniel Bloch qui juge indispensable de continuer à innover. Face à la contraction du marché suisse, le chocolatier du Jura bernois cherche davantage de croissance à l'étranger, notamment sur les marchés du Caucase.

Une période déterminante

L'entreprise espère maintenant un renversement de tendance. «Nous espérons que la demande va repartir avec la baisse des températures et les fêtes».

Le fabricant estime que la fin de l'année est une période déterminante pour voir si cette reprise se concrétise et dans quelle mesure elle permet de compenser le ralentissement de cet été. (jzs/ats)

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