Galaxus s'est fait des milliards en 2025

Voici combien d'argent Galaxus s'est fait en 2025
Les ventes de ses boutiques Galaxus et Digitec ont bondi de 17% sur un an en Suisse et dans l'UE, pour atteindre 3,76 milliards de francs.
La filiale fête cette année ses 25 ans, comme souligné dans un communiqué publié mercredi. Le produit net des livraisons et prestations a lui grimpé de 14% par rapport à 2024 à 3,30 milliards.
De janvier à décembre, 5 millions de personnes ont en outre effectué au moins un achat chez Galaxus, soit 500 000 de plus que l'année précédente.
Dix millions de produits
Le directeur général (CEO) du groupe Digitec Galaxus, Florian Teuteberg, explique ce maintien d'un rythme de croissance élevé notamment par l'élargissement de l'assortiment, Galaxus proposant actuellement dix millions de produits à la vente contre trois millions fin 2020, par l'expérience d'achat mais aussi les services, la société ayant complété ses abonnements mobile et internet par un abonnement TV.
Galaxus dit continuer de réaliser la majeure partie de ses activités sur son marché d'origine, la Suisse. Pour les pays de l'Union européenne (UE) que sont l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la France, les Pays-Bas et la Belgique, le chiffre d'affaires de la plateforme s'élève à 418 millions d'euros (391 millions de francs) en 2025, ce qui correspond à une augmentation de 15% par rapport à l'année antérieure. Le produit net a augmenté de 14% pour atteindre 405 millions d'euros (379 millions de francs).
De trois à plus de 400 employés
En 2024, Galaxus avait grandi de 27% dans l'UE. «Nous nous sommes concentrés sur la rentabilité et avons moins investi dans le marketing. Malgré cela, nous avons connu une croissance significative, nous sommes donc très satisfaits», a relevé le patron, cité dans le communiqué.
(ats)