Le prix du Coca-Cola va prendre l'ascenseur chez Coop. Image: keystone

Coop a une mauvaise nouvelle pour les buveurs de Coca

Le supermarché orange vend désormais le Coca-Cola plus cher. Tour d'horizon chez Migros et consorts.

Stefan Ehrbar

Personne ne vend plus de produits de marque dans le commerce de détail suisse que la Coop. Cela ne signifie pas pour autant que le distributeur bâlois propose les meilleurs prix. L'affaire Coca-Cola en est l'illustration.

Coop a récemment augmenté les prix de la plupart des boissons de la marque, selon les informations de CH Media (éditeur de watson). Alors que les baisses de prix font habituellement l'objet d'une communication offensive, Coop s'est jusqu'ici gardé de tout commentaire à ce sujet.

Une hausse substantielle

Les hausses sont pourtant significatives: les prix ont été relevés de 5 à 10 centimes par bouteille ou par canette, comme le confirme la porte-parole Céline Venetz.

Une bouteille de 0,5 litre de Coca-Cola Classic ou Zero coûte par exemple désormais 1.55 franc au lieu de 1.50. Ce qui semble peu représente tout de même une hausse de 3,3%. Pour d'autres boissons de la marque, le supplément dépasse les 4%.

La hausse a été appliquée le 19 février. Elle fait suite à un ajustement de prix du fournisseur, indique Céline Venetz. Coop ne répercute les exigences tarifaires de ses fournisseurs que lorsque c'est «inévitable». L'année passée, Coop a en outre réduit les prix de plus de 1900 articles, dont les boissons cola de sa propre ligne bon marché Prix Garantie.

Une bouteille en PET de 5 dl coûte désormais 1,55.- au lieu de 1,50.- Image: keystone

Une concurrence qui ne suit pas le mouvement

La concurrence n'a pour l'instant pas augmenté les prix des boissons Coca-Cola et se retrouve donc être moins chère que Coop. Chez Migros par exemple, la bouteille de 0,5 litre coûte toujours 1.50 franc. Un pack de six bouteilles de 1,5 litre y est proposé à 14.10 francs, contre 14.70 francs chez Coop.

Migros ne souhaite pas commenter une éventuelle hausse de prix de son côté, se refusant à tout renseignement sur d'éventuels ajustements. Un coup d'œil dans les rayons des autres distributeurs le confirme: Coop est pour l'instant seul à pratiquer ces prix plus élevés.

Chez Lidl ou Denner, les prix n'ont pas été relevés et se situent désormais parfois nettement en dessous de ceux de la Coop. Le distributeur ne souhaite pas non plus expliquer pourquoi il demande davantage que la concurrence, alors que celle-ci s'approvisionne elle aussi auprès de la filiale suisse de Coca-Cola.

Un fort impact pour les consommateurs

Le prix devient de plus en plus le critère décisif dans le commerce de détail suisse, et ce n'est pas nouveau depuis que Migros s'est dotée il y a quelques mois d'une stratégie de prix bas.

«Le prix joue aujourd'hui un rôle majeur dans le commerce de détail», expliquait le nouveau directeur de Denner, Torsten Friedrich, il y a quelques jours dans la NZZ. Pour cette raison, il lui arrive de déréférencer des produits, ou de recourir à d'autres mesures. Il indique: