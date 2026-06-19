CFF, La Poste: voici quel patron gagne le plus

Les revenus des directeurs des ex-régies fédérales ont diminué l'année dernière. Découvrez le classement.

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Neuf dirigeants d'entreprises liées à la Confédération ont perçu plus d'un demi-million de francs l'année dernière. Ce chiffre est identique à celui de l'année précédente. Toutefois, seuls trois des six postes de direction ont donné lieu à des salaires plus élevés que l'année précédente.

L'année dernière, Beat Röthlisberger, de Postfinance, occupait la première place. Le PDG de cette entreprise a perçu – cotisations de prévoyance professionnelle non comprises – environ 818 000 francs, comme l'indique le rapport sur les rémunérations des cadres 2025 publié vendredi par le Conseil fédéral.

Beat Röthlisberge Image: PostFinance

L’année précédente, le directeur de Postfinance n’avait perçu qu’un peu plus de 541 000 francs. Cela s’explique par le fait que ce poste n’a été occupé que pendant huit mois en 2024. Röthlisberger a pris la tête de la filiale de La Poste le 1er juillet 2024.

Du mouvement à La Poste

Le deuxième salaire le plus élevé de l’année dernière a été perçu par le directeur des CFF, Vincent Ducrot, avec environ 788 000 francs (année précédente: 779 000 francs). La troisième place revient au directeur de Ruag International, André Wall. Il a perçu 677 000 francs (contre 712 000 francs l'année précédente). Ruag International a une nouvelle directrice depuis avril de cette année.

Ducrot et le quatrième du classement de l'année dernière, le PDG de la Poste, perçoivent toutefois un salaire annuel supérieur à un million de francs, si l'on inclut les cotisations patronales à la prévoyance. En 2024, environ 825 000 francs avaient été versés pour le poste de PDG de la Poste.

Vincent Ducrot, directeur des CFF Keystone

L’année dernière, ce montant s’élevait à environ 668 000 francs, somme qui, selon le rapport sur les cadres, comprend la rémunération de Roberto Cirillo, Alex Glanzmann et Pascal Grieder. Le directeur général de la Poste, Roberto Cirillo, a quitté ses fonctions en mars 2025. Il a été remplacé à titre intérimaire par le directeur financier Alex Glanzmann, puis, à partir de novembre 2025, par Pascal Grieder.

En 2025, les salaires des présidents de la direction de l’Institut suisse d’assurance contre les accidents (Suva), de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma), du groupe d’armement Ruag MRO AG, de la société de contrôle aérien Skyguide et de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) ont également dépassé le demi-million de francs. (jzs/ats)