Mario Irminger, le boss de Migros, était au Swiss Media Forum ce 8 mai 2026. Keystone

Migros parle de la légitimité de Denner en Suisse

Le grand patron de Migros a pris la parole lors du Swiss Media Forum à Lucerne. Il a fait le point sur les transformations en cours au sein du groupe.

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Le directeur général de Migros, Mario Irminger, a réaffirmé vendredi la légitimité de l’enseigne Denner, filiale du groupe, malgré la stratégie de prix bas menée par Migros. «Il y a de la place pour un distributeur de proximité proche des clients», a affirmé le président de la direction générale de la Fédération des coopératives Migros lors du Swiss Media Forum à Lucerne.

Parallèlement, Mario Irminger poursuit la transformation du géant orange:

«Nous voulons devenir plus légers, plus efficaces et plus compétitifs»

Au cœur de cette réorganisation figure un recentrage sur les secteurs stratégiques du commerce alimentaire, du commerce non alimentaire, de la finance et de la santé. «Nous nous sommes séparés de tout ce qui ne relevait pas de ces quatre activités principales», a expliqué Mario Irminger.

Pour lui, Migros n’est pas trop petite, dans sa configuration actuelle, pour rivaliser avec de grands concurrents actifs à l’échelle européenne comme Lidl ou Aldi. Les coopérations, notamment dans les achats, sont essentielles, a souligné le patron de Migros.

Maintien du modèle coopératif de Migros

Les prix constituent un élément central de la compétitivité dans le commerce de détail. Migros a investi 500 millions de francs dans des baisses de prix.

La revitalisation de Migros ne passe pas seulement par les prix, mais aussi par sa structure. Mario Irminger n’a toutefois pas souhaité entrer dans les détails concernant l’organisation cible qu’il envisage à l’avenir. Une chose est sûre selon lui: Migros ne deviendra pas une société anonyme. Le groupe restera attaché à l’idée coopérative.

Face aux représentants des médias et de la communication réunis à Lucerne, Mario Irminger a insisté sur le caractère particulier de Migros:

«Nous sommes plus qu’une entreprise ordinaire. Migros est un morceau de Suisse»

L’entreprise joue un rôle important dans la vie des Suissesses et des Suisses. Cela implique aussi de reverser une partie des revenus générés à la société, a-t-il ajouté. Pour Mario Irminger, Migros est un acteur systémique en Suisse. «Nous assumons cette responsabilité.» (sda/hun)