Coop écrase Migros dans ce classement mondial

Le chocolat est une affaire de goût, mais aussi d'éthique. Cette année, Coop a été distingué dans deux catégories de premier ordre.

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Coop et sa marque Halba se sont hissés en tête du classement international Chocolate Scorecard 2026, une référence mondiale en matière de durabilité dans le secteur du chocolat. Les deux entreprises suisses ont chacune remporté la première place de leur catégorie et reçu le «Good Egg Award».

Le classement, publié chaque année par l’organisation Be Slavery Free, évalue les entreprises du chocolat selon plusieurs critères liés au développement durable: transparence, traçabilité du cacao, protection des forêts, lutte contre le changement climatique ou encore respect des droits humains.

Coop a obtenu le meilleur score parmi les détaillants internationaux, devant neuf grands groupes du commerce de détail. La chaine devance ainsi son concurrent Migros de trois places et seize points de pourcentage.

De son côté, Halba, société de production appartenant à Coop, a été distinguée parmi 34 fabricants de chocolat de taille moyenne à grande, dont Lindty&Sprüngli, Nestlé ou encore Ferrero.

Le distributeur suisse a également reçu le «Retail Stayers Award», qui récompense son engagement de longue date au sein de cette initiative internationale:

«Ce résultat souligne notre engagement de longue date en faveur d'un chocolat durable. Avec Halba, nous montrons combien il est important d'assumer nos responsabilités, en particulier pour nos marques propres. Nous sommes fiers de ces distinctions» Philipp Wyss, président de la Direction générale de Coop.

Le Chocolate Scorecard est aujourd’hui considéré comme l’un des principaux baromètres mondiaux de la durabilité dans l’industrie du chocolat. Plusieurs ONG internationales, dont le WWF, participent à l’évaluation des entreprises.

Mais l'entreprise épingle aussi les mauvais élèves en décernant les Bad Egg Awards pour «les entreprises qui refusent de participer», car pour l'ONG «le silence est une prise de position». Cette année, les vilains canards sont Mondelēz (propriétaire de Cadbury, Milka, Toblerone ou encore Côte d'Or) et Starbucks avec ses nombreux produits à base de cacao: chocolat chaud, mokas, frappuccinos et «sa gamme saisonnière axée sur le chocolat.» (hun)