Roche et Novartis parviennent à un accord avec les Etats-Unis

Der Sitz der Firma Roche mit den Tuermen im Abendlicht in Basel, am Mittwoch, 17. Dezember 2025. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)
La Tour Roche, à Bâle.Keystone

Les deux grandes entreprises pharmaceutiques suisses devraient être exemptées de droits de douane avec les Etats-Unis durant trois ans. Un accord a été trouvé.
19.12.2025, 21:2119.12.2025, 21:32

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi soir avoir conclu un accord avec des entreprises pharmaceutiques, dont Roche et Novartis, pour réduire le prix des médicaments.

En échange d'investissements, les entreprises seront exemptées de droits de douane pendant trois ans.

Roche, ou plus précisément sa filiale Genentech, prévoit par exemple d'investir 50 milliards de dollars. De son côté, Novartis a confirmé les investissements de plus de 23 milliards de dollars annoncés précédemment.

(ats/acu)

