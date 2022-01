Une découverte qui a récemment mis la communauté CFF en colère. «Si vous faites de la publicité "dès CHF...", on s'attend à ce que le prix le plus bas soit affiché (quelle que soit la classe)» keystone/watson

Pourquoi les CFF vous cachent des billets dégriffés

Voyageurs en transports publics, vigilance: des titres de transport à prix réduits sont disponibles pour certains trajets en train, sans pour autant être affichés dans l'horaire en ligne. Alors que la protection des consommateurs est en colère, les CFF, conscients du problème, n'ont aucune solution en vue.

On le sait, les voyages en train en Suisse sont coûteux. Raison pour laquelle, il y a quelques années, les CFF ont introduit des «billets dégriffés». Une alternative bon marché pour les passagers pouvant ainsi payer jusqu'à 70% moins cher le tarif de certains trajets en train, aussi bien en 2ème qu'en 1ère classe. Pour saisir ces petits Graal, il suffit de trouver, sur l'application ou le site web des CFF, les correspondances surplombées d'un symbole d'économie «%».

La 1ère classe moins chère que la 2ème classe

Mais quelque chose cloche. Vraisemblablement, les CFF cachent certains billets dégriffés dans l'horaire en ligne. La conséquence étant que les tarifs présentés de prime abord aux clients ne sont pas toujours les moins onéreux. Pour cause, lorsque l'on fait une recherche dans l'application, le symbole «%» du billet abordable n'apparaît que s'il est disponible en 2ème classe. Pas si le billet n'est proposé qu'en 1ère classe.

Le nœud du problème se trouve donc au cœur des titres de transport soldés pour la 1ère classe. Ces derniers sont en effet parfois moins chers que les billets proposés au prix normal pour la 2ème classe.

Exemples en photos ci-dessous: dans l'horaire en ligne, sur la ligne Genève-Lausanne du samedi 15 janvier 2022 à 13h39, le symbole «%» n'est pas affiché. Or, des billets dégriffés en 1ère classe sont bel et bien disponibles, à CHF 20.00 la correspondance. Le prix normal en 2ème classe étant, lui, de CHF 22.80. C'est CHF 2.80 de plus que le billet le moins cher présenté en premier lieu.

Sur le forum en ligne des CFF, un autre exemple du type a été publié par un utilisateur. Le symbole du billet dégriffé n'apparaît pas non plus sur la ligne Aarau-Lucerne, bien que des billets dégriffés en 1ère classe soient disponibles pour 11,60 francs. Le prix normal affiché en 2ème classe est de 13 francs, soit 1,40 de plus que la correspondance présentée comme la moins chère. Que ce soit Bâle-Zurich, Saint-Gall-Zurich: si vous consultez les horaires en ligne, vous trouverez de nombreux autres exemples, toutes comme pour les correspondances en Suisse romande.

Une découverte qui a récemment mis la communauté CFF en colère. «Si vous faites de la publicité "dès CHF...", on s'attend à ce que le prix le plus bas soit affiché (quelle que soit la classe)», peut-on lire sur le forum.

«Incompréhensible»

Face à ce problème, Sara Stalder, directrice générale de la Fondation pour la protection des consommateurs (SKS) partage le même mécontentement: «Cette tactique de dissimulation est incompréhensible.» Sara Stadler rappelle que si l'on voyage en train en Europe, les autres prestataires ferroviaires marquent toujours de manière claire et transparente leurs campagnes de solde, même lorsqu'un billet de 1ère classe est moins cher qu'un billet de 2ème classe. «Pourquoi les CFF maintiennent ce manque de transparence? Ça reste un mystère pour moi», poursuit-t-elle.

«Les CFF sont très bien au courant de ce problème et étudient des solutions. Pour le moment, nous ne pouvons pas dire quand un ajustement aura lieu» CFF watson

A la demande de watson, les CFF ont expliqué que la raison pour laquelle la carte demi-tarif 2ème classe la moins chère est toujours indiquée dans les horaires est d'ordre «technique». «Les CFF sont très bien au courant de ce problème et étudient des solutions. Pour le moment, nous ne pouvons pas dire quand un ajustement aura lieu», a déclaré la porte-parole des CFF Jeannine Egi. En d'autres termes, les CFF ne savent pas encore si et quand le bug logiciel dans la base de données pourra être corrigé...ce qui nous rappelle quelques souvenirs.

watson a fait un rapport sur les billets dégriffés ayant été cachés durant le mois de janvier 2017 dans l'horaire en ligne. À ce moment-là, les symboles d'économie affiliés étaient temporairement désactivés. Les prix, les systèmes de prix et les modalités de vente des titres de transport en commun avaient donné lieu à un grand nombre de signalements, a déclaré le contrôleur des prix à la demande de l'époque. «Les billets dégriffés font toujours l'objet de telles plaintes.»

Ce que dit l'observateur des prix:

Concernant le cas actuel, pour le superviseur des prix Stefan Meierhans: «La complexité actuelle des réseaux et du trafic direct dans le système informatique est énorme». Il estime que les ressources dépensées pour adapter ce qui ne l'est pas seraient mieux utilisées dans l'amélioration des ventes de billets internationaux», a-t-il écrit dans une déclaration adressée à watson.

8,8 millions de billets dégriffés vendus Avant la pandémie, le nombre de billets dégriffés vendus a considérablement augmenté. En 2019, 8,8 millions de billets dégriffés ont été écoulés. Plus d'un billet sur quatre vendu était ainsi un billet réduit. Les billets dégriffés ont été introduits en 2009. Cela sert, d'une part, à rediriger les passagers vers des trains moins fréquentés. D'autre part, l'initiative est liée aux instructions du contrôleur des prix qui estime que les clients longue distance paient des prix trop élevés.

