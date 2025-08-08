beau temps28°
Danger d'incendies très élevé en Valais

Plusieurs régions en Valais sont exposées à de gros risques d'incendies. Le niveau 5 est même atteint dans la région du Vispertal.
08.08.2025, 12:1508.08.2025, 12:15
Le danger d'incendies est très élevé en Valais. Il atteint même le niveau maximal de 5 dans le Vispertal, la région Simplon Nord et la rampe sud du Lötschberg, indique vendredi la Confédération sur son portail des dangers naturels.

Ce niveau de danger se caractérise par des feux extrêmement chauds, des feux de cimes à grande échelle et des feux disséminants sur de grandes distances. De tels incendies peuvent se déclarer «à n'importe quel moment». Pour cette raison, il ne faut pas faire de feux en plein air.

Le Valais se prépare à de gros incendies: «ça ne va pas s'améliorer»

Le danger est «fort» (niveau 4 sur 5) dans les régions de Sion-Sierre, de Saint-Nicolas, de Binn et de Saas. Dans le reste du canton, le danger est de degré 3 («marqué»).

La situation est moins tendue dans le reste de la Suisse. Le danger est toutefois considéré comme «marqué» dans une bonne partie de la Suisse romande et au Tessin.

MétéoSuisse annonce qu'une vague de chaleur touchera le bassin lémanique, le Chablais, le Valais central et le sud des Alpes de samedi à la m-journée à mercredi soir. Le danger est considéré comme «marqué» (niveau 3). (ats)

L'incendie au-dessus de Bitsch, dans le Haut-Valais
