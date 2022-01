Les revenus de Migros poursuivent leur croissance en 2021

Le groupe de Zara et Bershka ne vend plus et perd 70% de bénéfices

Pas de rappel, pas de piqûre et anti-infection? Le vaccin nasal fait rêver

Face aux limites des vaccins contre le Covid actuels, certains spécialistes mettent en avant les traitements nasaux. Ceux-ci pourraient ne nécessiter qu'une seule dose et bloquer beaucoup plus efficacement la transmission du virus. Alors, comment ça marche?

De plus en plus de voix s'élèvent pour pointer les faiblesses des vaccins actuels. La semaine passée, l'OMS jugeait la stratégie basée sur des rappels réguliers, ni «appropriée», ni «viable». L'institution affirmait, par ailleurs, que des traitements «ayant un impact élevé en matière de transmission et de prévention de l'infection sont nécessaires et doivent être développés». Une situation confirmée pour watson par l'infectiologue romand Philippe Eggimann: