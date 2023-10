Mine d'or: les milliards en Suisse, la pollution au Libéria

La mine d’or New Liberty menace les moyens de subsistance de la population locale.

Cette mine d'or «suisse» est une plaie

La multinationale genevoise des métaux précieux MKS Pamp achète tout l'or d'une mine problématique pour le raffiner au Tessin. Malgré des dégâts environnementaux répétés, la multinationale ne veut pas se séparer de la mine.

Ann-Kathrin Amstutz / ch media

Plus de «Suisse»

Des cichlidés, des poissons-pipe et des écrevisses vivent dans la rivière Marvoe. Cette rivière étroite serpente à travers l'Etat du Liberia, en Afrique de l'Est. L'eau et les poissons sont la base de la vie de différentes communautés vivant le long de la rivière. En mai 2022, des villageois découvrent la mort de poissons. Ils alertent l'Agence de protection de l'environnement libérienne qui ouvre une enquête.

Comme le montrent les résultats, les poissons sont morts asphyxiés. Ils ont été exposés à une concentration élevée de cyanure libre, supérieure aux valeurs limites autorisées, comme l'indique l'autorité dans une enquête accessible au public.

Le cyanure est une substance hautement toxique qui, selon sa concentration, peut être mortelle pour l'homme. Il est utilisé par exemple pour le lavage des métaux précieux. Bien que cette pratique soit désormais interdite dans certains pays, elle reste la méthode prédominante pour extraire l'or.

L'or sale arrive en Suisse

La rivière Marvoe touchée par la mort des poissons se trouve à proximité immédiate de la mine d'or New Liberty. Selon le groupe d'exploitation Avesoro Resources, il s'agit de la première et de la plus grande mine d'or commerciale du Liberia. Le premier or a été extrait en 2015 et il en reste encore beaucoup à extraire: on estime que 20 à 40 tonnes d'or dorment dans la mine.

Cela suscite des convoitises — également auprès d'une entreprise suisse. Comme l'ont montré les recherches de l'œuvre d'entraide Swissaid, tout l'or de la mine de New Liberty finit en Suisse. Plus précisément dans la raffinerie tessinoise de MKS Pamp. Cette multinationale basée à Genève est l'un des plus grands acteurs du commerce mondial des métaux précieux. Sa raffinerie, située près de Mendrisio, est l'une des plus performantes au monde. Chaque année, elle affine, selon ses propres indications, environ 450 tonnes d'or, 600 tonnes d'argent et 30 tonnes de métaux platinoïdes.

Selon les estimations, la moitié de l'or négocié dans le monde est raffinée en Suisse. La majeure partie revient au «triangle d'or» du Tessin, c'est-à-dire aux raffineries de Heraeus, Valcambi — et justement MKS Pamp.

Selon les estimations, la moitié de l’or négocié dans le monde est raffiné en Suisse.

Depuis 2016 — c'est-à-dire pratiquement depuis la mise en service de la mine New Liberty — MKS Pamp est le seul acheteur d'or. C'est d'abord le CEO de l'exploitant de la mine, Avesoro Resources, qui l'a confirmé à Swissaid. CH Media (dont watson fait partie) dispose également d'un justificatif correspondant.

Confrontée à ces informations, MKS Pamp a réagit. L'entreprise nous confirme désormais directement qu'elle s'approvisionne en or auprès de la mine New Liberty. Elle «prend très au sérieux ce genre d'allégations et sa responsabilité vis-à-vis de l'environnement» et est «fermement décidée» à garantir le respect des normes en matière d'environnement et de développement durable. MKS Pamp souligne qu'elle respecte toutes les règles et réglementations, notamment les lignes directrices de l'OCDE.

Ils se sont aussi activement engagés auprès de la direction de la New Liberty Mine «concernant la prétendue pollution de l'eau». En juillet 2023, une représentation de MKS Pamp s'est rendue sur place. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il n'y avait «aucune raison» de se séparer de la mine. La coopération se poursuit afin de faciliter le dialogue entre la mine et les communautés locales et les organisations non gouvernementales.

La mort des poissons au printemps 2022 n'est pas un cas isolé. Depuis ses débuts, l'extraction d'or à la mine New Liberty est critiquée. En raison d'un défaut, des produits chimiques toxiques (cyanure et arsenic, notamment) se sont répandus dans l'environnement en 2016. Plus de 25 personnes sont tombées malades et l'exploitant Avesoro Resources a été condamné à une amende de 10 000 dollars, selon les médias.

Début 2023, les poissons meurent à nouveau dans la rivière Marvoe. Les autorités environnementales constatent à nouveau des taux élevés de cyanure. Les médias locaux font également état d'intoxications au sein de la population. Le tollé est grand. La communauté, qui compte environ 250 personnes, veut être relogée. Certains ont déjà quitté la région. Ils craignent que la mine continue de menacer leurs moyens de subsistance — par sa grande consommation d'eau ou par d'autres pollutions.

La zone autour de la mine d'or New Liberty est très fortement polluée.

«MKS Pamp porte une responsabilité particulièrement importante»

L'affaire suscite l'indignation de la Coalition pour la responsabilité des multinationales. «Une raffinerie d'or suisse profite de la pollution de l'environnement», explique Dominique de Buman, ancien conseiller national (Le Centre) et membre du comité de la Coalition. Il abonde:

«Il n'est pas acceptable que des groupes ferment simplement les yeux sur des problèmes qu'ils contribuent à créer à l'étranger»

Dans ce cas précis, il estime que la responsabilité de MKS Pamp est particulièrement importante, car la raffinerie achète depuis des années tout l'or de cette mine décriée. De plus, il est bien documenté que la pollution est due à des produits chimiques provenant de la mine. Les raffineurs affirmeraient sinon toujours n'importer que de l'or propre. «Mais la plupart du temps, elles taisent l'origine exacte du minerai», poursuit de Buman.

En réalité, il y a de nombreux problèmes dans l'extraction de l'or, comme le montre l'exemple actuel. Selon de Buman, cela est également dû au fait qu'en Suisse, les raffineries ne sont pas tenues par la loi de respecter les droits de l'homme et les normes environnementales: «Il faudrait une loi sur la responsabilité des entreprises pour que les raffineries vérifient l'origine de l'or — et soient tenues de rendre des comptes en cas d'infraction». Une telle directive pour l'UE est déjà en cours d'élaboration. Pour de Buman, le cas de la New Liberty Mine montre que la Suisse doit suivre de toute urgence.

Traduit et adapté par Noëline Flippe