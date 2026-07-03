Le personnel de cette Migros ouverte 24h/24 est présent jusqu'à 19 heures. Après, il n'y a plus que les caisses en libre-service. Image: Migros

Migros teste un concept très attendu en Suisse avec un premier magasin

Migros inaugure à Herisau (AR) son premier supermarché suisse ouvert 24h/24. Accessible en libre-service la nuit, il mise sur la flexibilité pour répondre aux nouvelles habitudes d'achat.

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Migros ouvre ses portes aux achats vingt-quatre heures sur vingt-quatre: le détaillant a mis en service à Herisau (AR) le premier supermarché Migros de Suisse aux horaires d'ouverture continus.

Le magasin est une filiale Migros ordinaire, dans laquelle du personnel travaille jusqu'à la «fermeture» normale à 19 heures. Ensuite, elle bascule automatiquement en mode libre-service. Les clients doivent scanner un code QR avec leur smartphone et reçoivent alors un code leur donnant accès au magasin.

C'est encore plus simple avec la carte Cumulus ou l'application Migros. Il suffit de présenter l'une ou l'autre au lecteur pour que la porte s'ouvre, comme l'ont démontré les responsables de Migros lors de l'inauguration.

Un magasin plutôt petit

La filiale, avec ses quelque 300 mètres carrés, est plutôt petite. Un fonctionnement sans personnel nécessite une filiale compacte avec un assortiment restreint, a précisé Samuel Bauert, chef de direction Supermarché à la coopérative Migros Suisse orientale, en marge de l'inauguration, dans un entretien avec l'agence de presse AWP. Une filiale Marché Migros Métropole (MMM) ne se prête pas à une exploitation sans personnel.

Environ 7000 articles seront disponibles. De quoi largement couvrir les besoins essentiels, a souligné Samuel Bauert. Les clients peuvent régler leurs achats aux caisses autonomes.

Pour des raisons de sécurité, le magasin est surveillé par vidéo et par capteurs. Le système est censé détecter et signaler si une personne est victime d'un problème médical ou d'un accident dans le magasin. Un service d'urgence peut alors entrer en contact avec la personne concernée via haut-parleur.

La nuit ainsi que les dimanches et jours fériés, les rayons ne peuvent pas être réapprovisionnés, conformément à la loi sur le travail. Le remplissage a donc lieu immédiatement avant ou après les horaires d'ouverture avec personnel.

Une demande croissante

Avec ce projet pilote, Migros répond à la demande croissante de solutions d'achat flexibles. Sur le plan technique, la filiale repose sur le concept des magasins Migros Teo sans personnel, lancés en 2022. Il s'agit d'automates de 50 à 100 mètres carrés de surface de vente, installés dans des constructions en bois ou des espaces intérieurs, auxquels les clients ont également accès en tout temps.

Les petits magasins Teo proposent de 900 à 1000 articles, a rappelé une porte-parole. Au total, Migros Suisse orientale exploite neuf magasins Teo, a abondé Samuel Bauert.

Un petit magasin Migros Teo. Image: Migros

Selon les indications de Migros, les mini-magasins Teo rencontrent «du succès et sont appréciés». Mais avec cette première véritable filiale, le détaillant entend désormais franchir une étape supplémentaire.

La première filiale ouverte 24h/24 se trouve sur un axe de transit très fréquenté. Elle est donc facilement accessible en voiture. Elle se situe en outre en bordure d'un quartier résidentiel, ce qui devrait également attirer une clientèle de passage.

Un concept qui ne convient pas à toutes les villes

En Suisse romande, un premier magasin autonome a ouvert ses portes début juillet à Genève, dans le quartier de Vieusseux. Bien qu'il soit ouvert les dimanches et jours fériés, aucun projet de vente en continu n'est pour l'heure prévu.

Le fait que la première filiale Migros ouverte 24h/24 ait vu le jour à Herisau tient aux autorités. Le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures et la commune de Herisau se sont montrés très ouverts au concept et ont fait preuve de flexibilité, a expliqué Samuel Bauert.

Dans le canton de Zurich, une telle filiale n'aurait pas obtenu d'autorisation. Là-bas, la surface de vente pour une exploitation sans personnel est limitée à 200 mètres carrés.

Le projet de Herisau aurait dû initialement démarrer dès l'été 2025. Une opposition contre les adaptations de construction et le changement d'affectation a toutefois retardé le projet d'environ un an.

La vente le dimanche très demandée

Migros Suisse orientale souhaite ouvrir d'autres filiales fonctionnant en continu. La prochaine pourrait être mise en service dans les Grisons, a indiqué Samuel Bauert. Il n'a pas voulu dévoiler le nombre de magasins de ce type prévus.

Il est difficile de dire quel chiffre d'affaires supplémentaire génère l'exploitation 24h/24. Samuel Bauert admet:

«Nous ne le savons pas. Nous supposons qu'il pourrait s'agir d'environ 25% de plus»

Il s'attend à la plus forte affluence le dimanche en fin de matinée. «Mais c'est difficile à dire. Dans les Teos, la nuit du samedi est également très fréquentée», a-t-il ajouté.

Migros Suisse orientale entend également développer les magasins Teo. Le réseau doit être étendu à 20 Teos ou plus, a précisé Samuel Bauert.

Une tendance que Coop ne suit pas

Contrairement à Migros, Coop n'entend pas ouvrir de magasins fonctionnant 24h/24. «Ce n'est pas un sujet pour nous», a confirmé un porte-parole jeudi, interrogé par l'agence de presse AWP, avant de poursuivre:

«La proximité avec la clientèle ainsi que le contact personnel sont importants pour Coop»

Avec au total près de 1000 supermarchés et plus de 330 magasins Coop Pronto, Coop dispose du réseau de points de vente le plus dense du commerce de détail suisse, a également rappelé le porte-parole.

Ce réseau garantirait une accessibilité optimale, tant dans les sites à forte fréquentation que dans les quartiers. (ysc/sda)