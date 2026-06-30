Les meilleurs tofus du test sont ces trois produits vendus à la Coop. Image: montage watson

Voici le classement de 13 tofus vendus dans les supermarchés romands

La FRC a testé treize tofus vendus en Suisse romande et établi un classement à l'aide de divers critères.

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Le tofu est souvent présenté comme une excellente alternative à la viande pour son apport en protéine et sa versatilité en cuisine. Mais tous les produits ne se valent pas. La Fédération romande des consommateurs (FRC) a comparé treize tofus nature vendus dans les supermarchés suisses. Verdict: si tous obtiennent la moyenne, de fortes différences existent, notamment en matière de teneur en soja et de protéines.

Pour établir son classement, repéré par nos confrères de 24 Heures, la FRC a évalué la qualité nutritionnelle, la composition, les additifs, l'origine des fèves de soja et le lieu de fabrication. Les meilleurs élèves sont les tofus Naturaplan, Prix Garantie de Coop et Karma qui décrochent tous les trois la note de 8,7 sur 10. Il est intéressant de noter que le trio de tête est vendu à la Coop et que celui qui contient le plus haut taux de de protéines et de concentration en soja est le moins cher du test, le tofu Prix Garantie de la Coop.

Premier constat: la majorité des produits sont bios et, dans plusieurs cas, fabriqués à partir de soja local. «La promesse du marketing est globalement respectée», relève Grégory Mathez, responsable scientifique du test. En revanche, tous les fabricants ne précisent pas la proportion de soja utilisée. Parmi ceux qui l'indiquent, celle-ci varie de seulement 15% à près de 60%. Pour la FRC, ce manque de transparence est regrettable. Il est donc conseillé, si le pourcentage n'est pas mentionné, de vérifier que le soja apparaît en premier dans la liste des ingrédients, avant l'eau.



Sur le plan nutritionnel, les tofus analysés contiennent en moyenne 13 grammes de protéines pour 100 grammes, contre environ 21 grammes pour la viande, le poisson ou la volaille. Pour la FRC, ils constituent malgré tout une bonne source de protéines dans le cadre d'une alimentation variée.

Enfin, les défenseurs des consommateurs invitent à privilégier le tofu nature. Les versions fumées ou marinées sont souvent beaucoup plus riches en sel. Les assaisonner soi-même est à la fois meilleur pour la santé et pour le porte-monnaie. (hun)