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Les écoliers romands font leur rentrée, sauf dans deux cantons

C'est la reprise de l'école pour la majorité des jeunes Romands ce lundi. Les Valaisans et les Fribourgeois disposent toutefois d'encore quelques jours.

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Une majorité d'élèves romands retrouvent les bancs de l'école lundi. C'est notamment le cas dans les cantons de Vaud, de Neuchâtel, de Genève, du Jura et la partie francophone du canton de Berne, ainsi que dans le Haut-Valais.

Les élèves du Valais romand feront leur rentrée jeudi et les jeunes Fribourgeois le 27 août. En Suisse alémanique, les écoliers ont déjà repris les cours dans une majorité de cantons. Dans huit cantons, dont celui de Zurich, les élèves reprennent toutefois aussi lundi. Les Tessinois fermeront la marche le 31 août.

La rentrée 2026-2027 est notamment marquée par les préoccupations liées à la canicule. Face aux températures extrêmes, qui ont conduit à des fermetures de classes dans 27 établissements en juin, le canton de Vaud veut renforcer son dispositif.

Cette préoccupation est largement partagée par le Syndicat des enseignant.es romand.es (SER) et son pendant alémanique LCH. Ils ont récemment alerté sur les conséquences que la chaleur pouvait avoir dans l'apprentissage des enfants. (jzs/ats)