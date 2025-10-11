en partie ensoleillé11°
DE | FR
burger
Suisse
Economie

Ce fast-food s'attend à une année record en Suisse

Ce fast-food s'attend à une année record en Suisse

Le logo de Burger King. (Image d&#039;illustration)
Keystone
Le groupe qui exploite la majorité des filiales de Burger King en Suisse se frotte les mains pour 2025. Sans pour autant articuler de chiffres, le directeur de l'entreprise, Nils Engel a dit son enthousiasme à CH Media.
11.10.2025, 09:41

La hausse constante du nombre de restaurants explique en partie ce résultat exceptionnel attendu, a expliqué le patron dans une interview publiée samedi par la Schweiz am Wochenende. En outre, une offre temporaire a permis de doper les ventes. «Cela attire l'attention», a déclaré Engel à propos de la stratégie marketing.

Après la crise du Covid, Burger King a vécu des «années incroyables». Selon son responsable, la croissance a ensuite connu une pause en 2024. Le boycott des fast-food américains pour protester contre la politique de Donald Trump n'a pas été ressenti dans notre pays.

Augmentation du prix du bœuf

Les prix des denrées essentielles pour un établissement de ce type ont récemment augmenté. Jusqu'à présent, l'entreprise n'a pas répercuté la hausse de la viande de bœuf sur sa clientèle. «Mais si cette tendance se poursuit de manière aussi marquée, nous devrons réagir», redoute Nils Engel. Autre élément: la maigre récolte de pommes de terre de l'année dernière, qui a fait prendre l'ascenseur au prix des frites.

Pourquoi Taylor Swift se fait défoncer par ses fans

Exploitant 56 des 95 filiales de la chaîne, le groupe QR détient la franchise principale pour Burger King en Suisse. Depuis 2020, l'entreprise possède ainsi les droits exclusifs, précise son dirigeant. Il ne mentionne pas d'objectif concret concernant le nombre de filiales. Il a exprimé la volonté de se développer de manière sélective et souligné le potentiel, par exemple, dans la ville de Berne ou dans les drive-in. (sda/ats)

Plus d'articles sur la nourriture
La capitale suisse de la malbouffe est romande, selon Uber
1
La capitale suisse de la malbouffe est romande, selon Uber
de Alberto Silini
Top 50 des meilleurs fromages du monde: le gruyère se fait insulter
1
Top 50 des meilleurs fromages du monde: le gruyère se fait insulter
de Margaux Habert
Voici de combien le prix de vos courses a augmenté en deux ans
2
Voici de combien le prix de vos courses a augmenté en deux ans
de Lea Oetiker
«Pour être écolo, on devrait manger 70% en moins de viande»
2
«Pour être écolo, on devrait manger 70% en moins de viande»
de Chiara Stäheli
Thèmes
On a testé: les nouveaux cookies Migros
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Cette haute école suisse est la meilleure d'Europe
2
La famille Xhaka «choque» ses voisins: le canton enquête
3
L'abolition de la valeur locative va doper les prix des logements
Une taxe «mal-ficelée» énerve les propriétaires de résidences secondaires
Après la suppression de la valeur locative, les cantons et communes peuvent instaurer un nouvel impôt pour compenser les pertes fiscales. Mais la résistance des propriétaires de résidences secondaires s’organise déjà.
La valeur locative est morte, place à la taxe sur les résidences secondaires. C’est ce qui devrait résulter de la votation de fin septembre. 57,7% des Suisses ont approuvé l’introduction d’un impôt sur les objets immobiliers, notamment les résidences secondaires, et donc la suppression de la taxation sur la valeur locative.
L’article