Ce fast-food s'attend à une année record en Suisse

Keystone

Le groupe qui exploite la majorité des filiales de Burger King en Suisse se frotte les mains pour 2025. Sans pour autant articuler de chiffres, le directeur de l'entreprise, Nils Engel a dit son enthousiasme à CH Media.

La hausse constante du nombre de restaurants explique en partie ce résultat exceptionnel attendu, a expliqué le patron dans une interview publiée samedi par la Schweiz am Wochenende. En outre, une offre temporaire a permis de doper les ventes. «Cela attire l'attention», a déclaré Engel à propos de la stratégie marketing.

Après la crise du Covid, Burger King a vécu des «années incroyables». Selon son responsable, la croissance a ensuite connu une pause en 2024. Le boycott des fast-food américains pour protester contre la politique de Donald Trump n'a pas été ressenti dans notre pays.

Augmentation du prix du bœuf

Les prix des denrées essentielles pour un établissement de ce type ont récemment augmenté. Jusqu'à présent, l'entreprise n'a pas répercuté la hausse de la viande de bœuf sur sa clientèle. «Mais si cette tendance se poursuit de manière aussi marquée, nous devrons réagir», redoute Nils Engel. Autre élément: la maigre récolte de pommes de terre de l'année dernière, qui a fait prendre l'ascenseur au prix des frites.

Exploitant 56 des 95 filiales de la chaîne, le groupe QR détient la franchise principale pour Burger King en Suisse. Depuis 2020, l'entreprise possède ainsi les droits exclusifs, précise son dirigeant. Il ne mentionne pas d'objectif concret concernant le nombre de filiales. Il a exprimé la volonté de se développer de manière sélective et souligné le potentiel, par exemple, dans la ville de Berne ou dans les drive-in. (sda/ats)