Pourquoi Taylor Swift se fait défoncer par ses fans

Une semaine après la sortie de son douzième album studio, Taylor Swift fait l'objet de critiques virulentes - y compris au sein de sa très fidèle base de fans. Explications.

Taylor Swift reste à ce jour la chanteuse pop la plus populaire de la planète. Le 3 octobre 2025, elle a révélé son douzième album studio, The Life of a Showgirl, annoncé quelques semaines plus tôt et en grande pompe sur le podcast de son fiancé.

Il n'a, hélas, pas franchement répondu aux attentes de ses fans. Des centaines de vidéos de Swifties expliquant pourquoi ils ont lâché leur idole ont pullulé sur les réseaux sociaux depuis la semaine passé. L'écrasante majorité jugent les textes de ce nouvel opus ennuyeux et «paresseux». Cependant, cette déferlante de critiques va bien au-delà des seules compétences musicales de la pop star.

Une absence de prise de position décriée

Avec son audience stratosphérique et ses millions de fans inconditionnels, il est indéniable que Taylor Swift a une grande influence. Selon ceux qui la suivent, elle n'en ferait pourtant pas bon usage. Depuis des années, l'artiste de 35 ans se tient très délibérément à l'écart de la politique. A l'heure du génocide à Gaza et de la présidence Trump, la pilule passe mal.



«Ne faire aucune déclaration dans le contexte actuel, c'est une manière de se positionner politiquement» Des dizaines de fans sur TikTok

On a pris toute la mesure de son influence en 2023, lorsqu'elle a appelé ses followers à s'inscrire sur les listes électorales dans une story Instagram. Selon la radio américaine NPR, 35 000 d'entre eux ont effectivement franchi le pas.

Mean Girl Energy

Depuis le début de sa carrière, Taylor Swift s'est fait une spécialité de parler des personnes qui, selon elle, lui ont fait du tort. Dans Actually Romantic, elle s'en prend par exemple à une artiste qui l'aurait critiquée dans l'une de ses chansons à elle. Des indices très clairs permettent d'y reconnaître Charli XCX.

Charli XCX a battu d'innombrables records en 2024 avec son album Brat. Image: keystone

En cause: dans la vulnérable Sympathy is a Knife, Charli XCX évoquait en 2024 une femme qui la rend mal à l'aise. Elle parle de la jalousie et de l'admiration qu'elle éprouve pour ce personnage anonyme: «J'ai honte, mais je ne veux pas la voir dans les backstages des concerts de mon copain.»

Le parallèle avec Taylor Swift ne fait pas de doute: Charli XCX est mariée au batteur du groupe The 1975. Pendant plusieurs années, Taylor Swift a eu une relation instable avec le chanteur de ce même groupe. Il est donc probable qu'elle se soit retrouvée en coulisses avec les musiciens.

Sur son album sorti l'année dernière, Charli XCX a une autre chanson intitulée Everything is Romantic. Autre indication que Actually Romantic du nouvel album de Swift vise sa rivale.

Les deux artistes ont été amies pendant longtemps. Image: WireImage

Alors de quoi parle réellement Taylor Swift dans Actually Romantic? D'une femme qui, sous l'emprise de la cocaïne, l'a traitée de «Barbie blonde» et nourrit le fantasme que Taylor rompe avec son petit ami. Elle trouve «actually romantic» («romantique, en fait») que cette femme se soucie autant d'elle, alors qu'elle-même prétend l'avoir oubliée depuis des années. De fait, de nombreux fans trouvent le titre arrogant et «condescendant».



«Pourquoi critique-t-elle Charli XCX pour une chanson dans laquelle elle exprime ses sentiments? Mean Girl Energy! Elle sait parfaitement ce qu'elle peut faire» Un utilisateur, sur Instagram

Tandis qu'un autre commente: «Elle s'en prend à quelqu'un qui ne lui a rien fait, mais quand Trump est méchant avec elle, elle ne dit rien?»

Une «milliardaire comme les autres»

Le magazine Forbes évalue la fortune nette de Taylor Swift à 1,7 milliard de dollars (soit environ 1,2 milliard de francs) en 2024. Elle est ainsi la musicienne la plus riche au monde. De nombreux Swifties ont alors dû admettre que la chanteuse et sa fortune ne constituaient rien d'autre qu'un énorme «construct» capitaliste. Pour beaucoup, cela se reflète désormais dans sa musique, notamment dans The Life of a Showgirl.

Elle fait ainsi des déclarations telles que «J'aime mes amis qui portent du Gucci» ou «S'ils veulent des lunettes de soleil Balenciaga, je vais leur en donner». Beaucoup de Swifties se disent choqués car depuis son premier album, on louait la musicienne pour son authenticité.



«Elle n'est plus qu'une milliardaire comme les autres» Un utilisateur, sur TikTok

Accusations de plagiat

Selon les fans, le dernier album de l'Américaine contient plusieurs morceaux clairement inspirés d'autres répertoires. Parmi eux, celui qui donne son titre au disque, The Life of a Showgirl. On y reconnaît la mélodie et les accords que dans Cool des Jonas Brothers.

Dans la musique pop, ce constat ne pose généralement pas de problème, car cela se produit régulièrement. On sait en revanche que Taylor Swift n'hésite pas à faire appel à son avocat dès qu'une chanson ressemble à l'une des siennes.

Elle a ainsi exigé qu'Olivia Rodrigo lui attribue rétroactivement la composition de Deja Vu. Cela s'est produit après que Rodrigo s'était déclarée grande fan de Swift au début de sa carrière et confessé publiquement que sa musique l'inspirait. Selon Taylor, le titre présenterait des similitudes avec son tube Cruel Summer. Rodrigo avait alors reconnu Swift comme co-auteure de Deja Vu. Conséquence: la milliardaire touche également une part importante des droits d'auteur.

Olivia Rodrigo a longtemps été une grande fan de Taylor Swift. Image: Instagram/oliviarodrigo

A l'époque déjà, cette demande de reconnaissance avait suscité des froncements de sourcils chez les fans d'Olivia Rodrigo. Cruel Summer et Deja Vu seraient en effet fondamentalement différentes.

L'artiste a toutefois confirmé dans une interview accordée au magazine Rolling Stone qu'il n'y avait pas de conflit entre elle et Taylor Swift. Depuis, elle ne s'est toutefois plus jamais positionnée comme l'une de ses fans.

Le compagnon de la discorde

En couple depuis 2023, la milliardaire et le joueur de football américain Travis Kelce ont annoncé leurs fiançailles fin août 2025. Sauf que leur bonheur ne fait pas celui de tout le monde. Depuis le début de leur relation, les avis sont partagés sur la moitié de Taylor Swift. La sortie de dernier album a achevé de convaincre de nombreux Swifties que cette relation n'est pas vouée à fonctionner.

Ils reprochent notamment à Monsieur d'avoir fait baisser la qualité de la musique de Madame. «Elle a dû simplifier ses paroles pour que Travis puisse les comprendre», plaisante un fan, tandis qu'un autre estime que:

«Travis Kelce est la pire muse que Taylor ait jamais eue»

La trentenaire aborde presque toujours sa vie amoureuse dans sa musique. De manière plus ou moins poétique. Alors qu'elle chantait pour son ex, l'acteur britannique Joe Alwyn, que: «Dans mes pires moments, tu as vu le meilleur de moi-même, je te garderai avec moi pour toujours», ses chansons sur Travis Kelce disent plutôt que: «On reconnaît son séquoia entre mille. Son amour a été la clé qui m'a fait écarter les jambes.»

Les opinions politiques de Travis Kelce font également régulièrement débat. Bien qu'il n'ait jamais vraiment révélé s'il votait républicain ou démocrate, de nombreux fans sont convaincus qu'il sympathise avec Donald Trump.

Quand ce dernier a assisté à l'un de ses matchs, Kelce a déclaré, selon la BBC, que c'était «un honneur» de l'avoir dans le public. Le sportif a des amis républicains, que Taylor Swift côtoie également. On en a la preuve dans un post du podcast Bussin with the Boys:

Les Swifties libéraux regrettent que les opinions politiques de leur star aient changé – et, selon eux, se soient détériorées – sous l'influence de son fiancé. La chanteuse elle-même s'est toutefois prononcée en faveur de Kamala Harris lors des élections de 2024.

(Adaptation française: Valentine Zenker)