Le meilleur employeur de Suisse n'est «pas très sexy»

Comment est faite l'étude

Pour le classement mis à jour chaque année, une enquête a été menée auprès de 15 000 salariés suisses dans plus de 1500 entreprises comptant au moins 200 salariés.



La note globale d'une entreprise est composée de notes directes (la volonté de recommander son propre employeur, sur une échelle allant de 0 = «Je ne le recommanderais pas du tout» à 10 = «Je le recommanderais sans hésiter») et de notes indirectes (la volonté de recommander d'autres employeurs du même secteur).



En plus de leur volonté de recommander l’entreprise, les employés ont évalué leur employeur sur plus de 35 aspects individuels