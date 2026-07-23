bien ensoleillé25°
DE | FR
burger
Suisse
Economie

Il n’y a plus de fabricant de cravate en Suisse

Il n’y a plus fabricant de cravate en Suisse

L'entreprise Bachmann Krawatten, à Zurich, cesse ses activités après 70 ans d'existence. C’était le dernier fabricant de cravate du pays.
23.07.2026, 16:4623.07.2026, 16:46

La cravate n'a plus la cote et son dernier fabricant suisse met la clef sous la porte. L'entreprise Bachmann Krawatten, à Zurich, cesse ses activités après 70 ans d'existence. Onze collaborateurs perdent leur emploi.

Pièce vestimentaire autrefois obligatoire dans de nombreux métiers ou lors d'évènements festifs, la cravate a perdu de son importance ces dernières décennies, observe le patron Peter Bachmann, interrogé par Keystone-ATS. Il confirme une information révélée jeudi par le Tages-Anzeiger. Son entreprise fabriquait aussi des cravates d'uniformes pour l'armée, les corps de police et les transports publics.

Des vandales ont saccagé un musée suisse en plein air

La pandémie du Covid-19 a accéléré davantage encore cette évolution. Dans les branches avides de cravates, les employeurs n'exigeaient pas de leurs employés en télétravail qu'ils en portent une à la maison.

Le commerce tournant autour de ce code vestimentaire s'est d'abord remis, dans un premier temps, de la pandémie, mais les ventes ont ensuite recommencé à baisser. De plus, le prix des cravates subit la pression des fournisseurs asiatiques bon marché. (sda/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un ex-député UDC accusé de viols aggravés et tentatives de meurtre
10
Un ex-député UDC accusé de viols aggravés et tentatives de meurtre
«Pas de bonnes nouvelles»: voici ce que la météo réserve aux Suisses
1
«Pas de bonnes nouvelles»: voici ce que la météo réserve aux Suisses
Le Club alpin appelle à une «vigilance accrue» en haute montagne
Le Club alpin appelle à une «vigilance accrue» en haute montagne
Paléo compte sur lui pour se prémunir d&#039;une catastrophe naturelle
Paléo compte sur lui pour se prémunir d'une catastrophe naturelle
de Margaux Habert
Thèmes
Ces YouTubeurs ont essayé d’aller voir L’Odyssée sans payer
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
EasyJet: le bénéfice trimestriel chute de 70%
Le bénéfice trimestriel de la compagnie aérienne a plongé, passant de 286 millions en 2025 à 85 millions en 2026. Une chute de 70% liée à la hausse du carburant et une baisse de la demande.
La compagnie aérienne britannique EasyJet a annoncé jeudi un bénéfice en forte baisse au troisième trimestre de son exercice décalé 2025/2026, plombé par l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur les réservations et les prix du carburant.
L’article