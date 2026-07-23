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La Balade de Séprais dans le Jura a été vandalisée

Des vandales ont saccagé un musée suisse en plein air

Des oeuvres de La Balade de Séprais, dans le Jura, ont été endommagées. La police cantonale jurassienne précise que les actes de vandalisme ont eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi.
23.07.2026, 16:2823.07.2026, 16:28

Une quinzaine d'oeuvres sur la soixantaine qui jalonnent le parcours de La Balade de Séprais, dans le canton du Jura, ont été vandalisées. Les déprédations ont été découvertes jeudi matin. Les dégâts sont jugés importants.

Des sculptures ont été endommagées tout au long du parcours de ce musée à ciel ouvert créé en 1993. La police cantonale jurassienne, qui a confirmé à Keystone-ATS l'information diffusée par plusieurs médias, précise que les actes de vandalisme ont eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi.

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Le préjudice patrimonial et artistique est important, a rapporté dans un communiqué la police qui s'est rendue sur place pour les besoins de l'enquête. Le mobile de ces déprédations est encore inconnu à ce stade. Une plainte pénale sera déposée.

La présidente de l'association La Balade de Séprais Anne Seydoux a exprimé sa révolte et son effarement. «Il y a des gens qui viennent la nuit, visiblement dans une expédition puisqu'ils ont porté atteinte à plus d'une quinzaine de sculptures le long de la balade, pour détruire. Je n'ai pas de mots pour ça», a indiqué Anne Seydoux sur les ondes de RFJ. (ats/fv)

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