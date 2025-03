Les sacrifices du roi suisse de la confiture ont porté leurs fruits

Lenzburg reste le siège mondial de l'entreprise vieille de près de 140 ans. daniel werder

L'entreprise alimentaire Hero a dû faire face à des choix difficiles en 2023. Cependant, un bénéfice de plus de 36 millions de francs pour 2024 semble lui donner raison.

Daniel Vizentini / ch media

En 2023, Hero a dû faire des choix pénibles. L'entreprise de Lenzbourg (AG), spécialisée dans l'alimentaire, avait alors argué que cela lui permettait de préparer un avenir meilleur. C'est du moins ainsi que le directeur général Rob Versloot a qualifié le «processus de transformation» qui a conduit l'entreprise à se retirer de l'usine de Lenzbourg, construite en 2011 seulement. L'usine n'avait jamais atteint la charge de travail nécessaire à une exploitation rentable, expliquait alors Hero. 48 personnes ont perdu leur emploi.

Toutefois, les chiffres actuels montrent que la direction de l'entreprise a peut-être pris une bonne décision sur le plan commercial. Dans son rapport annuel 2024, Hero annonce un bénéfice nettement supérieur à celui de l'année précédente: 36,5 millions de francs au lieu de 11 millions. Elle a ainsi dépassé le résultat de 2022, qui s'était soldé par un bénéfice de 27 millions.

Un aperçu de l'ancienne usine Hero à Lenzbourg. zvg

Le chiffre d'affaires a aussi augmenté de près de 10%, pour atteindre 1,25 milliard de francs. De quoi faire le bonheur de la direction:

«Nous sommes très satisfaits de nos résultats en 2024 à plusieurs égards» Rob Versloot

Hero a dépassé les attentes du marché dans tous les domaines clés, et dans la plupart des pays où la marque est présente. Le secteur des aliments pour bébés, enfants en bas âge, snacks est le plus important, avec une part stable de 39% du chiffre d'affaires total. Il est suivi par les pâtes à tartiner naturelles, avec 20%. La part du secteur des snacks sains a augmenté, passant de 15 à 17%.

L'Europe reste de loin le marché le plus important pour Hero, même si la part du chiffre d'affaires a baissé de 71 à 69%. En revanche, la part des pays émergents est passée de 13 à 15%. L'Amérique du Nord compte pour 16% dans le chiffre d'affaires. Dans le monde entier, Hero emploie environ 4000 personnes dans 30 pays.

Le directeur financier de Hero, Karsten Boyens, explique:

«Après des années de pression inflationniste sur les coûts des produits, notre marge brute a continué à se redresser» Karsten Boyens

Des gains d'efficacité dans la chaîne d'approvisionnement et un recentrage sur les produits clés auraient contribué à ces résultats. L'endettement net de l'entreprise est ainsi passé de 222 à 209 millions de francs.

L'usine reprise par Ricola

Selon un communiqué, les usines de Lenzbourg et de Götene, en Suède, ont été vendues. A partir de début 2026, Ricola devrait probablement entamer la production de ses bonbons aux herbes dans l'ancienne usine Hero de Lenzbourg et y créer de nouveaux emplois.

«Nous sommes heureux que le groupe suisse Ricola reprenne l'usine» Hero

Hero conserve à Lenzbourg son siège mondial, avec environ 170 employés dans son administration. «Je ne vois aucune raison pour laquelle nous devrions déménager», a déclaré le CEO, Rob Versloot, à la NZZ l'année dernière. Le restaurant du personnel sera géré conjointement par Hero et Ricola. Le magasin d'usine Hero a, lui, été fermé.

«Nous pensons que l'entreprise repose désormais sur une base plus solide», explique Rob Versloot, qui est à la tête de Hero depuis 2012. Le communiqué mentionne également d'autres «projets de transformation majeurs», comme la vente des activités sans gluten du groupe et l'arrêt aux Etats-Unis et en Espagne de lignes de production qui ne font pas partie de l'activité principale de l'entreprise.

Le «healthy» toujours plus prisé

Pour ce faire, Hero a acquis une société dans le domaine des snacks sains en Angleterre avec la marque Deliciously Ella, qui connaît une croissance rapide. Un signe représentatif de cette tendance: le recul depuis des années de la consommation de confitures en Suisse.

Les confitures restent toutefois un pilier important de l'entreprise. Les aliments sains pour bébés ou les barres de céréales de la marque maison Corny offrent non seulement davantage de perspectives d'avenir, mais aussi des marges plus élevées.

Les confitures sont de moins en moins consommées en Suisse. Chris Iseli

Dans son rapport détaillé sur le développement durable, Hero pointe également la réduction de 3% de son empreinte carbone par rapport à l'année précédente. Cette baisse a notamment été obtenue grâce à l'utilisation exclusive d'électricité renouvelable sur tous les sites de production. L'entreprise veut atteindre l'objectif zéro net d'ici 2050.

