Les hommes estiment que l'égalité est atteinte dans presque tous les domaines, contrairement aux femmes (image d'illustration) Image: KEYSTONE

Les hommes pensent que l'égalité est atteinte en Suisse, pas les femmes

Les femmes et les hommes évaluent le progrès de l’égalité de manière totalement différente en Suisse, révèle un sondage diffusé ce mercredi.

Les opinions sur l'état de l'égalité en Suisse divergent fortement selon les sexes. Les hommes estiment qu'elle est atteinte dans presque tous les domaines, alors que les femmes ont un avis opposé, selon un sondage publié mercredi.

Les différences ne se limitent pas à l'application de l'égalité, mais elles se manifestent aussi dans la satisfaction concernant la conciliation entre vie professionnelle et vie privée ainsi que dans les expériences en matière de discrimination et de situations abusives, indiquent la Conférence suisse des délégué·e·s à l'égalité (CSDE) et l'institut Sotomo dans un communiqué.

La majorité des personnes interrogées est d'avis que l'égalité n'est pas encore atteinte en matière de salaires, de conciliation entre activité lucrative et vie de famille, de possibilités de carrière et de répartition des tâches domestiques.

Les hommes de la génération Z (soit les hommes nés entre 1997 et 2007) voient les choses différemment. Ils sont «nettement moins critiques» que leurs aînés et que les femmes de leur âge.

Conception non binaire du genre

Les revendications politiques qui promeuvent la conciliation entre travail et famille bénéficient d'un large soutien. En revanche, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à soutenir les revendications visant à renforcer les droits des personnes LGBTIQ+.

Elles sont aussi plus nombreuses à penser qu'il existe plus de deux genres. Les jeunes hommes sont les moins convaincus par une conception non binaire du genre.

Cette enquête représentative a été réalisée en ligne par Sotomo à la demande de la CSDE en octobre dernier. Elle a été menée auprès de 2500 personnes âgées de 16 ans et plus dans toute la Suisse. (ats)