Abus sexuels: soupçons au sein de l'Eglise protestante suisse

L'Université de Zurich a présenté en septembre une enquête retentissante sur les abus commis depuis 1950 au sein de l'Eglise catholique romaine en Suisse. Les chercheurs en ont dénombré plus de mille, estimant cependant qu'il ne s'agissait que de la pointe de l'iceberg. (ats/jch)

Un service de signalement des cas d'abus a été mis en place alors qu'une étude nationale et une indemnisation financière des victimes sont en discussion.

«L'EERS s'efforce de faire un travail sur son passé. Nous devons être un espace sûr pour les personnes cherchant conseil et soutien».

Au tour de l'église protestante d'ouvrir les vannes et enquêter sur de potentiels abus sexuels. Un service de signalement a été mis en place.

Le 8 décembre 2023, le Conseil fédéral a révélé les résultats d'une étude sur les adoptions d’enfants étrangers en Suisse. Le rapport met à jour des irrégularités fréquentes dans le processus d'adoption et pousse l'exécutif à vouloir réviser le droit international de l'adoption.

Le Conseil fédéral n'en a pas fini de la question des adoptions illégales. En effet, après un rapport choc publié en 2020 qui a révélé les pratiques illégales et parfois mafieuses des intermédiaires privés et des autorités sri-lankaises dans les années 1980, l'exécutif a rendu publiques, début décembre, les conclusions d'une seconde étude portant, cette fois-ci, sur les adoptions d'enfants provenant de dix autres pays entre 1970 et 1990. Cette étude menée par la Haute école zurichoise spécialisée en sciences appliquées (ZHAW) affirme: