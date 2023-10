Elon Musk sait-il vraiment qui est Alain Soral? keystone

Elon Musk prend la défense d'Alain Soral condamné à Lausanne

Le milliardaire américain est intervenu ce mercredi sur son réseau social pour minimiser les propos homophobes qui ont valu au polémiste d'extrême-droite, Alain Soral, une condamnation en appel par la justice vaudoise à 60 jours de prison ferme. watson a recueilli la réaction de la journaliste prise à partie par le Franco-Suisse.

On s’est frotté les yeux, on n’y a d’abord pas cru, mais c’est bien vrai: dans un tweet posté le 4 octobre peu après 8h17, Elon Musk, le vrai Elon Musk, prend la défense du polémiste d’extrême droite Alain Soral, condamné lundi en appel par la justice vaudoise à 60 jours de prison ferme pour homophobie.

Ce qu'Elon Musk a posté:

«Ce qu'il a écrit était certainement grossier, mais de là à en faire un délit pénal... ?» Elon Musk

Ce mercredi, 7 heures après sa publication, cette déclaration faite sur X, l’ancien Twitter dont Elon Musk est le propriétaire, avait généré 229 000 vues, 3116 likes et suscité 415 commentaires.

Le patron de Tesla répondait à un post rédigé par un certain Richard Hanania, décrit comme «la muse intellectuelle de l'ultradroite de la Silicon Valley» par le magazine New York, lequel donnait son avis, non pas sur Alain Soral comme on pouvait le penser au premier abord, mais sur les LGBT: «N'oubliez pas qui sont ces personnes et ce qu'elles vous feraient si elles avaient le pouvoir», a-t-il écrit suite à la condamnation du polémiste.

Conjointement, Richard Hanania, qui s'est récemment fendu d'un brûlot littéraire «anti-woke», rendait compte du motif de cette condamnation, soit les mots «grosse lesbienne», prononcés dans une vidéo par le Franco-Suisse contre Cathy Macherel, une journaliste de la Tribune de Genève.

Réactions outrées

Elon Musk semblait réagir à ces mots seuls, sans peut-être avoir connaissance du contexte. On sait l’Américain attaché à la liberté d’expression, dans son sens le moins légalement encadré du terme. Son intervention a fait bondir, en France notamment, parmi les militants anticomplotistes. Le compte Conspiracy Watch a ainsi tweeté: «Et @elonmusk qui vient à la rescousse de #Soral maintenant. La boucle est bouclée.»

Jointe par watson, Cathy Macherel ne cache pas sa surprise face au commentaire d'Elon Musk sur son affaire.