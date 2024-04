Il y a toujours autant de chômeurs en Suisse

Le marché suisse de l'emploi stagne, le taux de chômage reste inchangé à 2,4% en mars avec 108 593 chômeurs.

Le marché du travail cale en Suisse, le taux de chômage stagnant à 2,4% en mars. Selon le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), 108'593 personnes étaient inscrites au chômage auprès des offices régionaux de placement (ORP), soit 3286 de moins qu'en février.

Le chômage a en revanche augmenté de 15'838 personnes (+17,1%) sur un an, d'après le communiqué paru lundi. Le taux de chômage progresse dans le pays depuis l'an dernier, à 1,9% encore en juillet, avant de croître peu à peu et d'atteindre 2,5% en janvier 2024 puis 2,4% en février.

Le taux de chômage se stabilise en mars. Image: Shutterstock

Désaisonnalisé, le taux de chômage a atteint en mars 2,3% de la population active.

Le taux de chômage non corrigé des variations saisonnières est supérieur aux anticipations des économistes interrogés par l'agence AWP, qui tablaient sur un recul à 2,3% en mars. En termes corrigés des variations saisonnières (CVS), ils prévoyaient entre 2,2% et 2,3%.

En Suisse romande et au Tessin, le chômage s'est établi à 3,3%, reculant de 0,2 point de pourcentage (pp) sur un mois tout en progressant de 0,4 pp en comparaison annuelle. En Suisse alémanique, il a stagné à 2,0%, tout en augmentant de 0,3 pp sur un an. Il a atteint 2,2% pour les femmes et 2,5% pour les hommes.

Pour les Suisses, il s'est établi à 1,55% et pour les étrangers à 4,5%. Sur un an, cet indicateur a progressé de 0,1 point de pourcentage pour les premiers et de 0,8 pp pour les seconds.

Progression chez les jeunes et les seniors sur un an

Dans le détail, le chômage des jeunes, âgés de 15 à 24 ans, a diminué de 6,0% à 9505 personnes. Sur un an toutefois, il a augmenté de 1275 personnes (+15,5%). Celui des 50-64 ans a diminué de 3,0% à 30 594 personnes. Sur un an, il a crû de 3021 personnes (+11,0%).

L'ensemble des demandeurs d'emploi inscrits se chiffre à 178'392 personnes, soit 3626 de moins que le mois précédent mais 16 528 (+10,2%) de plus qu'en mars 2023.

Le nombre de places vacantes a diminué de 943, passant à 42 413, parmi lesquelles 19 872 étaient soumises à l'obligation d'annonce.

Le chômage partiel a reculé au cours du mois sous revue. Selon les dernières données disponibles datant de janvier, les réductions de l'horaire de travail ont touché 2719 personnes, soit presque 29% de moins qu'en décembre. En tout, 149 entreprises y ont eu recours (-11%). Quasiment 133 000 heures de travail ont été perdues. En janvier 2023, le chômage partiel avait sévi dans 231 entreprises, touchant 3388 personnes et entraînant la perte de 186 731 heures de travail.

Selon les données provisoires fournies par les caisses de chômage, 2482 personnes ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage dans le courant du mois de janvier.

Pour l'année entière, le Seco anticipe un taux de chômage à 2,3%, au même niveau que 2023. (jah/ats)