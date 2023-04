Avenir Suisse propose un nettoyage de printemps législatif

Le groupe de réflexion s'est penché sur l'influence de l'Etat. Image: sda

La mission de la fondation est de développer des idées pour améliorer le futur de la Suisse.

Plus de «Suisse»

L'empreinte de l'Etat a fortement augmenté ces dernières années. Pour maîtriser sa croissance, le laboratoire d'idées libéral Avenir Suisse avance de nouvelles propositions, dont l'instauration d'une «semaine de suppressions» réglementaires:

«Le Parlement devrait consacrer une période limitée, par exemple une session spéciale par an ou trois jours par session ordinaire, à ce nettoyage de printemps. Ce dernier devrait permettre d'identifier et supprimer des dispositions dépassées, inadéquates ou trop coûteuses.»

Le think tank propose également d'introduire une référence («benchmarking») des salaires dans les domaines pour lesquels la concurrence en main-d'oeuvre est forte.

La fondation propose également que les postes dans l'administration soient, dans la mesure du possible, occupés par des personnes qui ont travaillé un certain nombre d'années dans le secteur privé. Cela permettrait d'une part à l'Etat de mieux comprendre le fonctionnement des organisations privées, mais aussi aux fonctionnaires de retourner plus facilement dans le secteur privé.

Restons en Suisse: Berset choisit Winterthour pour une séance du Conseil Fédéral

Effectifs de l'Etat en hausse

Ces trois «nouvelles approches» sont issues de l'étude «Croissance de l'Etat: la juste mesure. Quatre perspectives sur l'évolution de l'empreinte étatique en Suisse», publiée mercredi:

Au cours des dix dernières années, l'effectif du secteur public a augmenté de 13% contre 8% pour le secteur privé;

pour le secteur privé; Le secteur public emploie désormais 950 000 personnes, soit 23% de la main-d'oeuvre en Suisse (calculés en équivalents temps plein).

L'influence de l'Etat augmente également dans le secteur privé, par le biais de subventions et de privilège. Les fonds publics alloués au secteur du tourisme, corrigés de l'inflation, ont par exemple plus que triplé en 30 ans, souligne le groupe de réflexion.

Frein à l'endettement crucial

Outre les propositions mentionnées précédemment pour «maîtriser la croissance de l'Etat», Avenir Suisse rappelle que le frein à l'endettement est «d'une importance cruciale».

Et de mentionner également d'autres propositions qui ont déjà été débattues, dont le référendum financier au niveau fédéral, l'amélioration de la transparence des analyses d'impact de la réglementation, l'application de la règle «one in, one out» pour les règlementations ou la saisie et publication centralisées de toutes les aides et subventions.(ats/jch)