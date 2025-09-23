En direct
Les primes maladie augmentent: les annonces en direct
Elisabeth Baume-Schneider et l’Office fédéral de la santé publique annoncent ce mardi une hausse des primes de 4,4% en moyenne pour 2026. A suivre en direct 👇
- Les Suisses doivent s'attendre à une hausse des primes d'assurance-maladie de 4,4% en moyenne pour 2026.
- Fribourg (+3,4%) et Genève (+3,0%) sont les cantons qui s'en sortent le mieux en Suisse romande.
- Selon les autorités, la hausse découle directement de l’augmentation des coûts de la santé.
- Le Conseil fédéral promet de poursuivre ses efforts dans la maîtrise des coûts.
