ciel couvert12°
DE | FR
burger
Suisse
En direct

++EN DIRECT: hausse des primes maladie 2026 en Suisse++

Assurance maladie: Elisabeth Baume-Schneider dévoile les primes 2026
Primes 2026: Elisabeth Baume-Schneider annonce que ça coûtera toujours plus cher.Image: watson/agences
En direct

Les primes maladie augmentent: les annonces en direct

Elisabeth Baume-Schneider et l’Office fédéral de la santé publique annoncent ce mardi une hausse des primes de 4,4% en moyenne pour 2026. A suivre en direct 👇
23.09.2025, 14:5923.09.2025, 15:10
Team watson
Team watson
  • Les Suisses doivent s'attendre à une hausse des primes d'assurance-maladie de 4,4% en moyenne pour 2026.
  • Fribourg (+3,4%) et Genève (+3,0%) sont les cantons qui s'en sortent le mieux en Suisse romande.
  • Selon les autorités, la hausse découle directement de l’augmentation des coûts de la santé.
  • Le Conseil fédéral promet de poursuivre ses efforts dans la maîtrise des coûts.
Vidéo: YouTube/Der Schweizerische Bundesrat - Le Conseil fédéral suisse - Il Consiglio federale svizzero
Plus d'articles sur les primes maladie
Primes maladie: et si le vrai problème c'étaient nos salaires?
4
Primes maladie: et si le vrai problème c'étaient nos salaires?
de Alexandre Cudré
Voici qui a le plus économisé en changeant de caisse maladie
1
Voici qui a le plus économisé en changeant de caisse maladie
de Alberto Silini
Primes: l'UDC et Helsana s'attaquent à ceux qui ont des franchises basses
6
Primes: l'UDC et Helsana s'attaquent à ceux qui ont des franchises basses
de Samuel Thomi
Toujours plus de Romands touchent des subsides: voici combien ça coûte
5
Toujours plus de Romands touchent des subsides: voici combien ça coûte
de Alexandre Cudré
Thèmes
Voici Kevin, le mouton qui fait rire les réseaux sociaux
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Hausse des primes: voici ce qui devrait nous tomber dessus
2
Une entreprise suisse est en train de révolutionner le hockey
3
Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop
Un influenceur a retiré le drapeau palestinien de la commune de Vevey
Un micro-influenceur trumpiste romand a retiré, avec l’aide d’un acolyte, le drapeau palestinien hissé sur le balcon de la maison de commune de Vevey. Il a filmé et partagé le tout sur les réseaux sociaux ce dimanche.
«Salut les babouches. Voici comment sauver la Suisse», clame le créateur de contenu en début de vidéo. Et de s'approcher de l'Hôtel-de-Ville de la commune lémanique, sur le balcon duquel est suspendu un drapeau palestinien depuis le 19 septembre.
L’article