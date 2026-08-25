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Valais: Randa alerte contre l'effondrement d'un glacier

Glacier du Weisshorn, à Randa (VS)
Le glacier du Weisshorn menace de s'effondrer.Image: Police cantonale valaisanne

Cette commune valaisanne alerte contre l'effondrement d'un glacier

Le glacier du Weisshorn, au-dessus de Randa (VS), menace de s'effondrer dans les prochains jours. Le niveau de surveillance a été relevé.
25.08.2026, 07:3725.08.2026, 07:37

La commune de Randa (VS) met en garde contre un possible effondrement du glacier du Weisshorn dans les prochains jours. Il est impératif de respecter les barrières de sécurité et les consignes en vigueur. La situation continue d'être surveillée en permanence.

En raison de l'augmentation très marquée des mouvements observés actuellement et de l'accélération constatée sur le glacier suspendu Est, le niveau de surveillance a été relevé à 3 lundi, a indiqué la commune sur son site internet.

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Il est donc interdit d'entrer dans le périmètre de danger délimité jusqu'à nouvel ordre. (jzs/ats)

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