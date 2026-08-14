Cette année, les marmottes peuvent presque observer la fonte des glaciers. Image: Jost Schneider

Voici les glaciers suisses qui ont disparu cet été

En Suisse, deux nouveaux noms ont atterri sur la liste des glaciers disparus cet été: le Bella Tola en Valais et l'Urirotstock dans le canton d'Uri. Et ce n'est qu'un début.

Philipp Reich Suivez-moi

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Là où se trouvait autrefois de la glace, il ne reste aujourd'hui plus que de la roche nue ou un simple champ d'éboulis. Selon le glaciologue Matthias Huss, environ 1000 glaciers suisses ont disparu depuis 1970, dont 160 rien qu'entre 2016 et 2023.

Déterminer le moment exact de la mort d'un glacier n'est toutefois pas si simple. Selon la définition internationale, un glacier n'est considéré comme disparu que lorsque sa surface passe sous les 10 000 mètres carrés ou qu'il perd plus de 99% de son volume d'origine.

Matthias Huss décrit le problème ainsi: un glacier qui rétrécit continuellement se couvre de débris et de pierres. Arrivé à un certain stade, il devient presque impossible de distinguer ce qui appartient encore à un glacier actif de ce qui n'est plus que de la glace morte, c'est-à-dire de la glace détachée qui ne bouge plus.



Sous les éboulis peut en effet encore se cacher de la glace résiduelle. C'est pourquoi une incertitude latente subsiste souvent, même dans des cas bien documentés.

La plupart des glaciers déjà disparus en Suisse étaient petits, sans nom, et n'ont jamais attiré l'attention d'un large public. Mais certains avaient un nom, une histoire, un passé et une carte postale à leur effigie. En voici dix, allant des pertes récentes de cet été caniculaire jusqu'à certains cas discrets et presque oubliés.

La Bella Tola (VS)

2026

Au-dessus de Saint-Luc, dans le Val d'Anniviers, trône la Bella Tola, un sommet valaisan à 3025 mètres; sur son flanc nord se trouve le petit glacier de Bella Tola. Ou plutôt «se trouvait», car, durant l'été caniculaire de 2026, il a en effet presque entièrement fondu.

Encore en 2023, il comptait sept terrains de football de superficie dans l'inventaire officiel. Cependant, les récentes vagues de chaleur successives ont eu raison de sa glace. Il ne reste ainsi du glacier plus que quelques plaques de névé isolées (réd: des amas de neige durcie).

Le glacier de Bella Tola en 2005. Il n'en reste presque plus rien. Image: wikimedia

Le glacier de l'Uristock (UR)

2026

Dans les Alpes uranaises, un autre petit glacier a connu le même sort tragique: le glacier de l'Urirotstock, également connu sous le nom de Chlitalerfirn, a en effet presque entièrement disparu cette année.

Sur ce sommet haut de 2928 mètres, il ne subsiste plus que quelques plaques de neige et de névé. Là où il fallait autrefois traverser de vastes champs de glace lors de l'ascension vers le sommet, dominent aujourd'hui des éboulis, de la roche nue et des moraines instables (réd: des amas de blocs et de débris rocheux).

Le glacier de l'Uristock en 2012. Lui aussi a pratiquement disparu. Image: KEYSTONE

Le glacier du Pizol (SG)

2024

Il s'agit sans doute là de l'un des cas les plus connus de Suisse: en 2019, des militants écologistes avaient organisé des funérailles publiques pour le glacier du Pizol, celui-ci ayant été officiellement classé comme «n'étant plus un glacier».

En 2019 déjà, il ne restait pratiquement plus rien du glacier du Pizol. Image: KEYSTONE

Ses derniers vestiges de glace mesurables ont cependant subsisté jusqu'en 2024, puis ce fut définitivement la fin pour le dernier glacier saint-gallois.

En 1971, les touristes avaient encore de belles choses à découvrir. Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Le glacier Saint Annafirn (UR)

2023

Pendant des décennies, le Saint Annafirn a fait partie des glaciers régulièrement mesurés de Suisse centrale.

En 2023, le programme de mesure sur le flanc nord du sommet montagneux du Chastelhorn, haut de 2973 mètres, a cependant dû être interrompu, car ce qu'il restait de son glacier était tout simplement devenu trop petit et instable pour continuer à être relevé de manière pertinente.

En septembre 2007, le Saint Annafirn était encore clairement identifiable comme un glacier. Image: scnat/a. bauder

Le Schwarzbachfirn (UR)

2022

Le Schwarzbachfirn n'a lui non plus pas survécu aux années 2020: en 2022, la série de mesures menée depuis des décennies dont il faisait l'objet a pris fin, car il ne restait plus rien de notable de l'ancien champ de névé situé sur les versants sud du Gemsstock, près d'Andermatt.

En 1850, sa superficie couvrait encore 0,42 km², contre 0,18 km² en 1973, soit environ 25 terrains de football.

Le Schwarzbachfirn, dans le canton d'Uri, en 2022. Il ne reste pratiquement plus de glace. Image: Matthias huss/pd

Vadret dal Corvatsch (GR)

2022

Juste sous la célèbre station d'altitude du domaine skiable du Corvatsch, à 3303 mètres d'altitude, se trouvait autrefois un glacier à part entière. En 2022, les glaciologues se sont vus contraints de tirer un trait dessus: trop peu de glace pour continuer les mesures. Un glacier de plus, en Engadine, avait ainsi disparu.

Ce qui restait du glacier du Corvatsch en 2022. Image: KEYSTONE

Vadret da Rims (GR)

De 2002 à 2004

Le Vadret da Rims faisait autrefois partie du plus vaste glacier du Lischana, en Basse-Engadine. En seulement deux ans, entre 2002 et 2004, il s'est pratiquement entièrement désagrégé. Il s'agit de l'une des morts de glacier les plus rapides jamais documentées en Suisse.

Vadret da Triazza (GR)

Inconnu

Tout comme le Vadret da Rims, le Vadret da Triazza faisait autrefois partie du glacier du Lischana. Des comparaisons d'images montrent sa disparition progressive au cours des dernières décennies. Une année de disparition précise est toutefois plus difficile à établir que pour son voisin.

La disparition du Vadret da Triazza entre 1936 et 2025. Image: swisstopo / vaw-eth zürich

Vadret da Nuna (GR)

Inconnu

Le Vadret da Nuna était le dernier glacier du Parc national suisse à porter un nom propre. Aujourd'hui, lui aussi a entièrement fondu. Le Parc national a ainsi perdu sa dernière glace. En 1973, on y comptait encore une douzaine de petits névés.

Là où trônait autrefois le glacier du Lischan, ce sont aujourd'hui des lacs et des éboulis qui dominent le paysage. Image: wikimedia

Le glacier de Diavolezza (GR)

2010

Là où touristes et randonneurs montent aujourd'hui en train jusqu'à la plateforme panoramique se trouvait autrefois un glacier à part entière. Il a disparu il y a environ quinze ans. Depuis, son ancienne surface est artificiellement enneigée afin de préserver une piste de ski.

C'est ici que se trouvait autrefois le glacier de Diavolezza. A l'arrière-plan, les glaciers du Pers et du Morteratsch. Image: keystone

(trad. ysc)