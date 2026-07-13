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Le TCS donne les règles pour faire du camping sauvage en Suisse

Le TCS rappelle les règles pour le camping sauvage en Suisse (image d&#039;illustration)
L'allumage d'un feu n'est permis que dans les zones autorisées et doit être proscrit en période de sécheresse ou de risque d'incendie.Image: Shutterstock

Voici les règles pour faire du camping sauvage en Suisse

Envie de dormir en pleine nature? Le camping sauvage est possible en Suisse, mais sous de strictes conditions. Le TCS rappelle les règles à suivre pour éviter les mauvaises surprises.
13.07.2026, 10:0013.07.2026, 10:00

Le camping sauvage, qui consiste à passer la nuit sous tente, en van ou en camping-car en dehors des infrastructures officielles, gagne en popularité en Suisse. Cette pratique, tout comme le bivouac d'une nuit avec un équipement minimal, permet une immersion directe dans la nature.

Pour que l'expérience soit réussie, le respect de l'environnement et des règles de sécurité est primordial, rappelle lundi le TCS.

Ce qu'il faut savoir
Faire attention au cadre légal
Respecter la nature avant tout
Anticiper les risques
Se renseigner sur les règles locales

Faire attention au cadre légal

Il n'existe pas de réglementation uniforme sur le camping sauvage en Suisse. Les prescriptions peuvent changer non seulement d'un canton à l'autre, mais aussi entre les communes. Le TCS recommande donc de contacter la commune ou la police locale avant de s'installer pour la nuit. Pour un terrain privé, l'autorisation du propriétaire est indispensable.

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Le camping sauvage est en revanche systématiquement interdit dans plusieurs zones protégées, comme les districts francs fédéraux, les zones de tranquillité pour la faune, le Parc national suisse et d'autres espaces naturels sous protection. Le bivouac est pour sa part généralement toléré au-dessus de la limite de la forêt, à condition de respecter les réglementations locales et l'environnement.

Respecter la nature avant tout

Passer une nuit en pleine nature implique également de la préserver. Le TCS conseille de choisir un emplacement discret et de respecter la tranquillité de la faune, surtout au crépuscule et durant la nuit. Toute nuisance sonore est à éviter.

Une règle d'or est de ne laisser aucune trace de son passage. Tous les déchets, y compris les restes de nourriture, doivent être emportés. L'allumage d'un feu n'est permis que dans les zones expressément autorisées et doit être proscrit en période de sécheresse ou de risque d'incendie.

Anticiper les risques

Une bonne préparation est essentielle pour camper en toute sécurité. Il est recommandé de consulter les prévisions météorologiques et de renoncer à son projet en cas d'intempéries.

L'emplacement doit être choisi avec soin pour éviter les dangers naturels. Il faut notamment se tenir à l'écart des lits de rivière sujets aux crues soudaines, des couloirs d'avalanches, des zones exposées aux chutes de pierres ou des secteurs vulnérables à la foudre.

Se renseigner sur les règles locales

La complexité réglementaire n'est pas une spécificité suisse. Dans la plupart des pays européens, le camping sauvage est soit interdit, soit fortement réglementé.

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Le TCS conseille donc de se renseigner sur la législation en vigueur avant tout voyage à l'étranger. (jzs/ats)

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Vers les règles des commentaires..
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