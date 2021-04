Suisse

Environnement

110 000 installations de production d'électricité suisses, sur une carte



Image: sda

110 000 installations de production d'électricité suisses, sur une seule carte

L’Office fédéral de l’énergie publie, pour la première fois, une vue d'ensemble géographique des 110 000 installations de production d’électricité suisses.

C'est une première et non des moindres. L’Office fédéral de l’énergie (Ofen) publie une carte interactive géographique de toutes les installations de production d’électricité suisses. Cette vue d'ensemble concerne l’emplacement, la technologie, la puissance et d’autres paramètres, disponibles en accès libre, pour plus de 110 000 installations. Voici la carte en question:

La version statique: Image: OFEN

La version interactive de la carte: map.geo.admin.ch

Une installation de production d’électricité est un dispositif technique destiné à produire de l’électricité. L'OFEN présente ces installations, produisant de l’électricité avec des énergies renouvelables, de manière transparente. Cet aperçu permet de faire la distinction entre l‘hydraulique, le photovoltaïque, l’éolien, la biomasse, la géothermie, l’énergie nucléaire, le pétrole, le gaz naturel et le charbon. (jch)

Plus d'articles «Actu» L'ambassade de Birmanie à Londres «occupée» par des militaires Link zum Artikel Ces pays «volent» la pluie et risquent les foudres de leurs voisins Link zum Artikel Nouvelle poussée de violences en Irlande du Nord Link zum Artikel Joe Biden va faire des annonces sur la limitation des armes à feu Link zum Artikel

Et sinon pour se détendre: renardeau, bébé hyène... 25 photos d'animaux rigolos 1 / 28 Renardeau, bébé hyène... 25 photos d'animaux rigolos source: imgur

Plus d'articles «Actu» L'ambassade de Birmanie à Londres «occupée» par des militaires Link zum Artikel Ces pays «volent» la pluie et risquent les foudres de leurs voisins Link zum Artikel Nouvelle poussée de violences en Irlande du Nord Link zum Artikel Joe Biden va faire des annonces sur la limitation des armes à feu Link zum Artikel