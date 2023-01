L'arrivée de l'oiseau à Neuchâtel, surnommé «Crédit Agricole», a réjoui les pêcheurs de la région. Image: aargauerzeitung

Pourquoi les pêcheurs se réjouissent de l'arrivée de cet oiseau en Suisse

Les amateurs d'oiseaux affluent au bord du lac de Neuchâtel pour observer un pygargue à queue blanche. Mais celui que l'on surnomme «Crédit Agricole» pourrait aussi réjouir les pêcheurs de la région. Voici pourquoi.

Stefan Bühler / ch media

Des objectifs dépassent du toit de la cabane d'observation. Ils visent un arbre sec qui surplombe des roseaux à quelques centaines de mètres de là. C'est là que se trouve l'oiseau majestueux: le pygargue à queue blanche. Lorsqu'il tourne la tête, les déclencheurs des appareils photo résonnent. S'il reste immobile, le silence règne dans la cabane. Comme lors d'une audience.

Quatre mois presque jour pour jour se sont écoulés depuis l'arrivée de l'oiseau rare sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Durant cette période, la plupart des médias romands ont fait le portrait de cet animal. Le Bund et la Berner Zeitung ont également consacré un grand article au «Crédit Agricole», son étrange nom. Depuis des semaines, des ornithologues et des photographes se rendent dans la réserve naturelle du Fanel pour rendre hommage au représentant d'une espèce extrêmement rare en Suisse.

Au Fanel, il y a beaucoup à observer ces jours-ci: de la petite mésange à moustaches au fier cygne chanteur. Mais la star de la scène est incontestablement le «Crédit Agricole», même s'il ne se voit pas au premier coup d'œil avec son sobre plumage brun parsemé de quelques points blancs. Il lui aura fallu plus d'une heure de repos pour qu'il déploie à nouveau ses ailes, laissant ainsi apparaître son envergure d'environ 2,5 mètres. Le tour qu'il effectue alors tranquillement au-dessus de la région ne peut pas être qualifié autrement que de majestueux. Puis il se pose à nouveau sur sa branche.

Un rapace qui a le goût du voyage

Le rapace vient du parc Les Aigles du Léman, situé sur la rive française du lac du même nom. C'est là-bas, sous la garde du fauconnier Jacques-Olivier Travers, que l'oiseau est né en avril dernier. Et c'est depuis sa naissance que l'homme suit l'animal, notamment grâce à une balise. Pour la petite histoire, c'est suite à un don de la banque Crédit Agricole que ce surnom lui a été donné.

Les premiers mois ont été mouvementés pour le jeune pygargue à queue blanche. «Le 18 juin, nous l'avons lâché pour la première fois en liberté», raconte Travers au téléphone, «mais il a ensuite été attaqué très violemment par des Milans noirs, à tel point que nous avons dû le faire revenir». Le «Crédit Agricole» a donc attendu à l'abri que les Milans se déplacent vers le sud début août.

Son envergure peut atteindre environ 2,5 mètres. Image: Shutterstock

Le 12 août, l'aigle a effectué ses premiers vols de reconnaissance qui l'ont rapidement conduit au-dessus du lac Léman dans le Jura français. Il s'est ensuite dirigé vers le sud pour enfin remonter le Rhône jusqu'aux Alpes où il a atteint des altitudes de 3200 mètres. «Il est arrivé qu'il parcoure 350 kilomètres en deux jours», a constaté Travers grâce à la balise.

Motivé par son envie de voyager, le «Crédit Agricole» est ensuite parti pour la Suisse. Il a longé les Alpes vaudoises jusqu'à Berne où il a passé la nuit le 27 août. Un lieu qui ne lui a apparemment pas plu, puisqu'il a poursuivi sa route dès le lendemain. «Le 28 août au soir, il est arrivé au Fanel», dit Travers, «et depuis, il n'en est plus reparti». Une attitude inhabituelle pour un jeune aigle de mer.

La sédentarité du rapace peut s'expliquer par le vaste choix gastronomique de son environnement. En effet, peu après son arrivée, le «Crédit Agricole» a été observé en train de piller des nids d'oiseaux, et pas n'importe quels nids, ceux de Cormorans.

Le pygargue à queue blanche en régulateur d'espèce

Ce sont ces mêmes oiseaux sur lesquels les ornithologues et les pêcheurs se disputent depuis des années, menant même à la création d'un Comité de résolution de conflits en cas de situations imprévisibles par la Confédération. Les pêcheurs se plaignent que le Cormoran, qui se nourrit de poissons, nuit à cette espèce. Les ornithologues, eux, s'opposent à ce que des interventions contre cet oiseau soient réalisées dans les zones protégées, notamment au Fanel. Pour eux, il s'agit là de laisser la nature faire son travail.

Le Cormoran, c'est ça. Image: Shutterstock

C'est là qu'intervient le «Crédit Agricole», en tant que deus ex machina. Comme le prouvent les observations et les photos, ce rapace se nourrit de jeunes Cormorans. Grâce à son régime alimentaire, l'oiseau a donc tout ce qu'il faut pour réconcilier pêcheurs et ornithologues au Fanel. Selon Jacques-Olivier Travers, le «Crédit Agricole» se nourrit également d'écrevisses américaines qui se répandent de manière indésirable dans la région. Il pourrait jouer le rôle de régulateur d'espèce.

Mais une question importante subsiste: va-t-il rester? Les conditions au Fanel sont favorables, dit Travers, qui s'est lui-même rendu sur place.

Dans sa station au bord du lac Léman, le fauconnier prévoit de relocaliser d'autres pygargues à queue blanche. Parmi les quatre oiseaux dont il s'est occupé, deux sont restés en France et une femelle se trouve dans la région entre Leysin (VD) et Gstaad (BE). Au total, 81 autres jeunes pygargues à queue blanche devraient être relâchés dans les années à venir. «Il est bien possible que quelques-uns s'installent au Fanel», conclut Jacques-Olivier Travers.